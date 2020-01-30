Email є старим, але досі надійним та актуальним способом спілкування в мережі Інтернет. Це одна з найважливіших опор, до якої прив'язуються різні облікові записи та особисті сторінки. Але далеко не всі знають, як правильно створювати, видаляти та відновлювати свої поштові скриньки.

Електронна пошта (email, e-mail, з англійської electronic mail) — сервіс і технологія обміну повідомленнями (листами) між людьми в мережі Інтернет. Система емейл за принципом роботи схожа зі звичайною поштою, навіть термінологія запозичена (пошта, лист, адреса, ящик, конверт, оповіщення, вкладення). Коли користувач більше не бажає користуватися електронною поштою, він може з легкістю видалити свою адресу.

Плюси і мінуси email пошти

Як правило, пошта email використовується для прив'язки до різних акаунтів (створення, управління, зміна паролів, відновлення), а також у діловій сфері (для вирішення робочих питань). Для міжособистісного спілкування більш зручно використовувати месенджери, такі як Telegram і Viber.

Основні переваги email: швидкість доставки повідомлень, можливість вкладати в конверт архіви, текстові, аудіо, відео та інші файли. Надійність особистої сторінки (гарантія, що її не зламають, не перехоплять повідомлення) залежить від конкретної пошти, яких існує достатньо велика кількість, наприклад: Gmail, Ukr.net, Пошта I.UA, mail.ru, Яндекс-пошта і т.д.

Головний плюс пошти, що вона абсолютно безкоштовна. У ній можна зареєструватися, створивши новий акаунт, всього за кілька кліків. Систему можна налаштувати під себе, змінити зображення профілю, знайти друзів. Користуватися поштою можна як на телефоні, так і інших гаджетах, через сайт або додаток.

Негативні сторони електронної пошти: всюдисущий спам (глобальна розсилка повідомлень з рекламою або вірусами), збої в роботі, обмеження за розміром кожного повідомлення (наприклад, переслати фільм не вийде), обмеження щодо кількості листів у скриньці.

Звичайно, до е-пошти прив'язується номер телефону, і кількість адрес таким чином обмежується. Але для багатьох це не проблема, і вони створюють адреси десятками, що також є негативним моментом.

Як правильно називати пошту email

Англомовні країни, зокрема Європа, при написанні «електронна пошта» користуються лише двома варіантами «email», рідше «e-mail». У країнах колишнього СРСР існують різні назви, що пов'язано з транслітерацією і транскрипцією:

електронна пошта або ел. пошта (використовується в документах, ділових повідомленнях);

інтернет-пошта (використовується рідко, зазвичай, людьми більш старшого віку);

e-mail, мейл (стандартна транскрипція);

емейл, маіл, майл, емаіл, эмейл (різні версії транслітерації).

Конкретна пошта, наприклад, «Гугл», також вживається в різних варіаціях: гмейл, джимейл, джимеіл. В українській мові немає конкретних правил щодо назв електронної пошти.

Створення, видалення та відновлення пошти Gmail

Щоб створити «Гугл» пошту необхідно:

увійти в сервіс Gmail і клікнути на «Створити обліковий запис» (вибрати варіант «для себе» чи «для управління бізнесом);

вводимо ім'я, прізвище, логін (ім'я користувача, яке буде закінчуватися на @gmail.com), пароль (двічі);

натискаємо далі, готово.

Якщо вписане ім'я вже зайняте, варто придумати нове, або скористатися запропонованим варіантом, який згенерує програма. В Україні пошта Google є найбільш популярною. Цією поштовою системою користуються як фізичні, так і юридичні особи. До пошти краще прив'язати робочий номер телефону, через який, в разі втрати пароля, можна буде відновити доступ до скриньки. Не зайвим буде також прив'язати іншу свою пошту.

Щоб видалити пошту «Гугл» потрібно:

завантажити важливі дані з ящика, зберегти потрібні контакти;

відкрити сторінку управління акаунтом Google;

вибрати в списку, що розташований зліва «Дані і персоналізація»;

гортаємо сторінку вниз, шукаємо розділ «Завантаження, видалення, планування», клікаєм на «видалення сервісу або акаунта»;

вибираємо потрібний пункт (видалення сервісу або запису), під цими написами синім буде виділена відповідна команда: «Видалити».

Що буде, якщо назавжди знищити свою поштову скриньку gmail:

всі листи, контакти, налаштування будуть стерті;

не вийде відсилати листи з поточного адреси;

ніхто надалі не зможе скористатися вашою адресою;

сервіс Gmail буде недоступний, але акаунт Google буде активним, а також збережеться інформація про діяльність в Google Play.

Процедура видалення скриньки Gmail на андроїд схожа з комп'ютерною версією:

відкриваємо на телефоні додаток Gmail і переходимо в «Налаштування, вибираємо Google, «Акаунт Google»;

зверху шукаємо «Дані і персоналізація», клікаємо;

шукаємо «Видалення» сервісу/акаунта, натискаємо на значок «Видалити», діємо згідно подальшим інструкціям, що з'являються на екрані.

Видалену пошту також можна відновити. Для цього потрібно протягом семи днів після видалення здійснити такі кроки:

перейти на спеціальну сторінку для відновлення пошти;

ввести свою поштову адресу (можливо, телефон, який раніше був прив'язаний до пошти);

клікнути на «спробувати відновити обліковий запис»;

ввести пароль від акаунта, якщо той ще не був видалений сервісом, все вийде.

Якщо система встигне почистити всі дані з пошти, можна просто створити нову. Але, якщо ця адреса відома багатьом знайомим, краще її залишити.

Видалення Mail.ru і Яндекс пошти

У зв'язку з тим, що Mail.ru, як і багато російських Інтернет-ресурсів, був визнаний антиукраїнським, прийнято рішення заблокувати його на території нашої країни. Деякі продовжили обходити заборону через VPN, інші просто кинули свої адреси і перейшли на gmail, треті вирішили видалити свої старі пошти. Як це зробити:

знаходимо зверху сторінки пункт «Ще» і переходимо в «Допомогу»;

у підрозділі «Реєстрація та логін» знаходимо речення «Як видалити поштову скриньку»;

там знаходимо спеціальне посилання «форма видалення», натискаємо на нього;

перед очима має вискочити вікно з попередженням про те, що весь вміст «ящика» видалиться, клікаєм «Видалити»;

вводимо причину видалення, пароль і перевірочний код, натискаємо ще раз на «Видалити»;

пошта блокується, вміст видаляється, про російський ящик можна забути.

Варто відзначити, що без Mail.ru не буде акаунту в соцмережі «Мій світ», він видалиться разом з поштою. Також закриється доступ до сторінок питання/відповідь даного джерела. Якщо видалення сталося випадково, здійснювалося не вами, або просто з'явився резон його відновити, це можливо. Для цього потрібно зайти на головну сторінку «Мейл.ру», ввести свою пошту і пароль. Але при цьому, відновиться лише порожня сторінка без листів, налаштувань і контактів.

Під заборону потрапив і Яндекс. Видалити пошту цього російського Інтернет-ресурсу можна наступним чином:

перейти в налаштування і клікнути на «Видалити» (знизу сторінки);

вказати поточний пароль від Яндекс-скриньки і клікнути «Видалити».

Готово, можна перейти в режим очікування, поки пошта безповоротно не видалиться, і здійснити повторний вхід буде неможливо. Краще для видалення пошти використовувати особистий комп'ютер, на якому в підсумку можна очистити історію і файли cookie. Як правило, краще чужий комп'ютер взагалі не використовувати для соціальних мереж, не заходити у свою електронну пошту.

Відповіді на найчастіші запитання (FAQ)

Чи можна видалити пошту, якщо забув пароль? Тільки в тому випадку, якщо вдасться відновити пароль. Зробити це можна через телефон або альтернативну пошту, яка була вказана в акаунті.

Як зберегти вхідні повідомлення з пошти, що видаляється? Найбільш простий спосіб — за допомогою хмарного сховища. Тобто, всі листи і вкладення легко відправляються на диск.

Як відновити пароль на пошту? Все дуже просто. При вході в свій акаунт, знаходимо напис: «Забув пароль», далі вводимо номер телефону, який прив'язаний до пошти. Як правило, повідомлення приходить на всі номери операторів без затримок, але буває, що доводиться відправляти повторну заявку. Якщо повідомлення не прийшло, можливо, проблеми зі зв'язком. Варто перезавантажити телефон і перевірити вхідні повідомлення.

Чи може зловмисник відновити видалений акаунт і змінити пароль? Якщо пошта видалялася на домашньому ПК, і ніхто більше не мав доступ до пошти і пароля, значить відновити ящик не вийде, бо доведеться спочатку дізнатися код. По закінченню терміну, можна спробувати відновити пошту, таким чином, переконавшись, що вона остаточно видалена.

Як дізнатися чужу пошту? Тільки запитати безпосередньо у людини, бо знайти конкретну адресу досить складно.

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