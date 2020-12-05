Китайські вчені заявили про сворення унікального квантового комп'ютера, який може всього за лічені хвилини прорахувати надскладне завдання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Технології, медіа і суспільство".

Так, команда вчених з Китаю заявляють, що такий комп'ютер за декілька хвилин впорається із завданням, на яке один з найпотужніших суперкомп'ютерів сучасності Google витратив би більш двох мільярдів років.

Зазначається, що подібна ситуація, коли квантова машина може вирішити задачу, яку немає сенсу обчислювати на звичайній машині, називається квантовою перевагою.

У жовтні 2019 року про досягнення квантової переваги повідомили дослідники з Google. Їхній квантовий комп'ютер працював на надпровідниках при наднизьких температурах. Що ж стосується квантовиого комп'ютера китайців, він працює на фотонах.

Як відомо, квантовий комп'ютер - це обчислювальний пристрій, який функціонує за рахунок використання явищ квантової механіки (квантова суперпозиція, квантова заплутаність) для передачі і обробки даних. На відміну від звичайного комп'ютера, квантовий оперує не бітами, здатними приймати значення або 0, або 1, а кубитами, що мають значення одночасно і 0, і 1. В теорії це дозволяє обробляти всі можливі стани одночасно, досягаючи істотної переваги над звичайними комп'ютерами в ряді алгоритмів.

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