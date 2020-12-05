Китайські вчені заявили про сворення унікального квантового комп'ютера, який може всього за лічені хвилини прорахувати надскладне завдання
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Технології, медіа і суспільство".
Так, команда вчених з Китаю заявляють, що такий комп'ютер за декілька хвилин впорається із завданням, на яке один з найпотужніших суперкомп'ютерів сучасності Google витратив би більш двох мільярдів років.
Зазначається, що подібна ситуація, коли квантова машина може вирішити задачу, яку немає сенсу обчислювати на звичайній машині, називається квантовою перевагою.
Колоритна Мейхер після програшу в "Танцях з зірками" з'явилася з Горбуновим в новому амплуа: "Ну Галя і дає!"
Нова загроза для пенсій, українців терміново попередили про блокування: "Не збирайте гроші на..."
Обірвалося життя зірки "Голосу", на останніх кадрах він встиг повідомити головне: "Випадково ввів собі..."
Поки рятувала маму, втратила батька: драма розігралася в родині молодої одеситки
У жовтні 2019 року про досягнення квантової переваги повідомили дослідники з Google. Їхній квантовий комп'ютер працював на надпровідниках при наднизьких температурах. Що ж стосується квантовиого комп'ютера китайців, він працює на фотонах.
Як відомо, квантовий комп'ютер - це обчислювальний пристрій, який функціонує за рахунок використання явищ квантової механіки (квантова суперпозиція, квантова заплутаність) для передачі і обробки даних. На відміну від звичайного комп'ютера, квантовий оперує не бітами, здатними приймати значення або 0, або 1, а кубитами, що мають значення одночасно і 0, і 1. В теорії це дозволяє обробляти всі можливі стани одночасно, досягаючи істотної переваги над звичайними комп'ютерами в ряді алгоритмів.
Нагадаємо, приховані функції Google Chrome: чого ви не знали про популярний браузер.
Як повідомляла Politeka, хакери придумали новий спосіб атаки на комп'ютери: прикриваються системними повідомленнями.
Також Politeka писала, що таке WhatsApp і як ним користуватися: установка і особливості програми.