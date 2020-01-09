Підключити камери самостійно не так складно, як здається

Відеокамера — чудовий засіб пасивного захисту. Вона здатна не тільки відобразити зловмисника, але й злякати його. В Україні цей метод все більше набирає популярність, особливо коли інших механізмів немає. Також система відеоспостереження здатна полегшити життя батькам з маленькими дітьми.

Система відеоспостереження — це очі, а іноді і вуха, які дозволяють взяти під контроль конкретну територію. Існують аналогові, цифрові, а також комбіновані системи, деякі вдосконалені інтегрованою сигналізацією, датчиками руху, інфрачервоною підсвіткою. Камери можуть бути дешевими, а можуть бути захищеними від вологи, ударів зловмисників, з простим або розширеним кутом огляду, бути статичними або з можливістю поворотів.

Камери встановлюються в приватні будинки, гаражі, квартири, на вулицях, на заводах, в автомобілі і т.д. Сфера застосування відеокамер величезна. Далі розглянемо основні різновиди камер відеоспостереження, як правильно вибрати і встановити систему, підключити і налаштувати її.

Види систем відеоспостереження

До основних різновидів систем відео спостереження для будинку і вулиці відносяться:

бездротові (WiFi) камери . З кожним роком все більше набирають популярність за рахунок простоти монтажу і більш широких можливостей (наприклад, управління з будь-якої точки планети). Мінуси системи: необхідність потужного і стабільного інтернет підключення, затримка при передачі картинки.

. З кожним роком все більше набирають популярність за рахунок простоти монтажу і більш широких можливостей (наприклад, управління з будь-якої точки планети). Мінуси системи: необхідність потужного і стабільного інтернет підключення, затримка при передачі картинки. Камери типу "Риб'яче око" . Захоплюють величезний кут огляду.

. Захоплюють величезний кут огляду. Камери з датчиком руху . Встановлюються в основному з метою охорони периметра від недоброзичливців. Найчастіше, датчики підключені до сигналізації.

. Встановлюються в основному з метою охорони периметра від недоброзичливців. Найчастіше, датчики підключені до сигналізації. Камери відеоспостереження зі звуком. Легше вказати місця, де не потрібно встановлювати такі камери. Запис звуку необхідний практично в будь-якій сфері життєдіяльності: в офісі, в приватному будинку (особливо, якщо це дитяча кімната), на периметрі, щоб чути розмову злочинців і недоброзичливців.

Камери з ІЧ підсвічуванням . Платити за світло нині дорогувато, а тримати постійно освітленим весь периметр, особливо дитячу кімнату (заважати дитині спати), і зовсім погана затія. Інфрачервоне підсвічування дозволяє камері добре знімати в погано освітлених місцях.

. Платити за світло нині дорогувато, а тримати постійно освітленим весь периметр, особливо дитячу кімнату (заважати дитині спати), і зовсім погана затія. Інфрачервоне підсвічування дозволяє камері добре знімати в погано освітлених місцях. Камери під об'єктив . Навіть найкрутіша камера може бути неспроможна розрізнити дрібні деталі, наприклад, номери машини на відстані 15 метрів. Об'єктив допомагає реалізувати завдання камери на всі 100%, поліпшивши її характеристики в кілька разів.

. Навіть найкрутіша камера може бути неспроможна розрізнити дрібні деталі, наприклад, номери машини на відстані 15 метрів. Об'єктив допомагає реалізувати завдання камери на всі 100%, поліпшивши її характеристики в кілька разів. Поворотні камери . Щоб зменшити кількість так званих «сліпих зон», куди око камери не може заглянути, на них встановлюють спеціальні поворотні механізми. Це відноситься не тільки до ліво/право, але і вгору/вниз. Керувати системою можна дистанційно.

. Щоб зменшити кількість так званих «сліпих зон», куди око камери не може заглянути, на них встановлюють спеціальні поворотні механізми. Це відноситься не тільки до ліво/право, але і вгору/вниз. Керувати системою можна дистанційно. Антивандальні камери . Оснащені особливо міцним захистом, що дозволяє уберегти дорогу техніку від ударів.

. Оснащені особливо міцним захистом, що дозволяє уберегти дорогу техніку від ударів. Вологозахищені камери. Якщо встановлювати відеокамеру на вулиці, варто вибирати модель за цим критерієм, бо радіодеталі всередині під впливом вологи довго прослужити не зможуть (корозія, короткі замикання і т.д.).

Установка камер відеоспостереження

Монтаж відеокамер можна здійснити як самостійно, так і за допомогою фахівців. Якщо встановлювати аналогові пристрої, то це обійдеться дещо дорожче, бо потрібно працювати з великою кількістю дротів. З цифровими пристроями все значно простіше, але потрібен роутер для роздачі мережі WiFi.

Запис з камер буде здійснюватися на жорсткий диск або хмару (на віддалений сервер). Пам'яті на пристрої має бути більше 100 Гбайт (якщо камера потужна, варто обзавестися більш ємнісним диском).

Якщо з механічною установкою все більш-менш зрозуміло, то з організацією зв'язку між камерами і комп'ютером все куди складніше. Зазвичай, купуючи камери, разом з ними йде інструкція по їх підключенню, а також кожен консультант зобов'язаний ці нюанси пояснити. Сам принцип підключення такий:

монтаж камер спостереження по периметру, підключення їх до єлектромережі;

підключення Інтернету до камер (для цифрових систем);

встановлення на комп'ютер спеціального програмного забезпечення (як правило, воно йде в комплекті на диску, можна також встановити Hikvision IVMS-4200), якщо використовується простий монітор, знадобиться додаткове обладнання ;

; підключення камер до комп'ютера або монітора.

Під додатковим обладнанням варто розуміти відеореєстратор — пристрій, що дозволяє записувати, зберігати і відтворювати відеоінформацію. Якщо навести приклад, то відеореєстратор працює як тюнер для телевізора, тільки з більш широкими можливостями. Він виконує роль посередника між екраном і камерами. Чим більше камер, тим могутніше повинен бути реєстратор.

Навіть якщо є комп'ютер, це не означає, що придбання реєстратора не раціональне (можна ж і безпосередньо підключити). Суть полягає в тому, що на час запису відеокамер пристрій повинен бути увімкненим, а це значний знос ресурсу. Також варто розуміти, що програми для відеозапису сильно навантажують процесор.

Організувати відеоспостереження можна і за допомогою звичайних веб-камер, які відносно дешеві. Це може бути актуально для зйомки всередині приміщення з невеликим простором (в під'їзді, квартирі, дитячих кімнатах). Вуличні пристрої повинні бути більш потужними і захищеними від погодних умов.

Як підключити камеру до відеореєстратора

Для підключення знадобиться коаксіальний кабель з двома жилами живлення і перехідники для них, зовнішній накопичувач (якщо сам відеореєстратор таким не оснащенний), комутаційна коробка (для захисту з'єднань). Можна також використовувати безперебійний блок живлення (якщо подача електрики раптом урветься, камери продовжать записувати, також це вбереже їх від запотівання).

Варто відзначити, що при відсутності накопичувача в реєстраторі, всередині нього, як правило, передбачено місце для кріплення жорсткого диску.

Всі кабелі необхідно підчистити і підключити до перехідників (BNC і живлення). Потім з'єднуємо всі вузли (з камерою, блоком живлення, і реєстратором), при необхідності монтуємо деякі з них в комутаційну коробку.

Далі з'єднуємо монітор і реєстратор. Для цього можна використовувати як стандартний DVI кабель, так і HDMI. Готово, можна переходити до налаштування на програмному рівні.

Захист камер від злому

Навіть досвідчені хакери закривають веб-камеру на ноутбуці або ПК, бо зламати її часом досить просто. Захист аналоговим камерам не потрібний, хіба що від фізичних атак. А ось IP-камери, які працюють через мережу Інтернет, піддані атакам недоброзичливців.

Як захистити себе? Перше — вибирайте камери з функцією шифрування відеопотоку. Друге — обладнання повинно підтримувати специфікацію WPA2. Обов'язково міняйте логін і пароль після установки (можна періодично міняти на нові). Якщо до камер підключений комп'ютер або телефон, їх також варто захистити спеціальним ПЗ.

У тому випадку, якщо камери встановлюються в квартирі або всередині будинку, і відео повинно зберігатися під «трьома замками», то краще звернутися за допомогою до фахівців.

Щоб захистити камери зовнішнього відеоспостереження від крадіжки і злому (їх деколи просто відключають), варто купувати надійну антивандальну систему, а також підключати сигналізацію (охорона оперативно з'явиться на місце злочину).

Де можна встановлювати камери

Конституція України проголошує, що кожна людина має право на таємницю її особистого життя, тому і всюдисущі механічні очі не завжди вміщаються в рамки закону. Навіть у під'їзді камери встановлюються тільки з дозволу більшості мешканців.

На об'єктах приватної власності поставити камери також можна тільки з дозволу їх власників. Встановити камеру на своїй території, але так, щоб вона була спрямована у вікно сусіда, категорично заборонено, бо можна «зловити» судовий позов і значні матеріальні втрати.

У вбиральнях, душових, басейнах, ванних, про відео можна забути. Приховане відеоспостереження за нянею, покоївкою та іншим обслуговуючим персоналом також заборонено, працівників завжди необхідно сповіщати (краще в письмовому вигляді, з підписом про відсутність претензій). У торгових точках можна знімати тільки відкрито.

Як правильно вибрати зовнішню камеру і стежити за будинком

Щоб придбати ідеальну камеру за розумні гроші, вибір повинен ґрунтуватися на таких критеріях:

розширення (від цього параметра залежить картинка, наскільки вона буде якісною);

якість зйомки в нічний час;

довжина ІЧ-підсвічування;

захищеність від погодних умов і механічних впливів;

кут і дальність огляду (чим більше, тим краще);

температура зберігання (деякі камери не витримують український мороз і прямі сонячні промені);

ціна (якісні камери зазвичай значно дорожче аналогів з такими ж характеристиками, не варто вибирати «No name» виробника);

функціонал (можливість крутити камеру).

Якщо потрібно стежити за приватним будинком, але відеокамера лише одна, варто приготувати для неї спеціальний кріпильний стовп, та якнайвищий. Також варто висунути її на видне місце і обзавестися написом: «Ведеться відеоспостереження». Більше 90% грабіжників розуміють, що відеоспостереженню нічого зробити не зможуть, і відмовляються від ризикованої авантюри.

Перед відходом на роботу, варто подивитися, чи працюють камери (дізнатися це можна по специфічних світлодіодних сигналізаторах). Якщо відеокамера не тягне вуличне спостереження (картинка занадто розмита), але грошей немає купити кращу, можна обзавестися датчиком руху (це значно дешевше), а камеру залишити для відлякування і зйомки хоча б силуетів.

Якщо все ж сталася крадіжка, і камера її зняла, не варто ділитися записом з усіма підряд. Варто зробити кілька копій і розмістити їх на різних джерелах. Можна підключитися до хмари (наприклад, Google), або звернутися до надійного друга.

Відповіді на найпоширеніші запитання (FAQ)

Чи можна підключити камеру відеоспостереження до телевізора? Не безпосередньо, і тільки якщо телевізор більш-менш сучасний, має спеціальні роз'єми для з'єднання з реєстратором (наприклад, DVI або HDMI).

Скільки зберігаються відео з камер спостереження? Цей параметр безпосередньо залежить від кількох факторів: потужності і кількості камер (швидкості заповнення жорсткого диска), а також обсягу накопичувача. Так як запис здійснюється циклічно, старі (непотрібні) записи видаляються. Якщо використовувати накопичувач пам'яті на 2 терабайти, і близько 4 звичайних камер, записи можуть зберігатися близько 1-2 тижнів при безперервній зйомці. Будь-який уривок із запису можна зберегти на сторонній диск.

Як зробити максимально широкі кути огляду для приватного будинку? Якщо кількість камер обмежена, але їх якість непогана, можна встановити камери на кути будинку, при цьому, кожна камера має дивитися в бік наступної, захоплюючи максимум території, а не стіни.

Чи можна розмістити камери по будинку, якщо дружина/чоловік не знає? Якщо будинок приватний, і, хоча б частково належить мешканцеві, він може розмістити там камери, це вже справа особиста.

Які відеокамери кращі? При відеоспостереженні за об'єктом краще всього купувати вузькоспеціалізовані пристрої. Якщо почитати будь-який тематичний форум, можна дізнатися, що камера «все і відразу» буде коштувати величезних грошей. Так, якщо потрібно розпізнавання, наприклад, зловмисника або злодія, варто вкласти гроші в «Мегапікселі» і нормальну світлочутливість. Якщо потрібно захопити побільше площі, варто подумати над варіантом «Риб'ячих очей» і поворотного механізму.

Чи важливі відеореєстратори для камер? Якщо немає комп'ютера, без реєстратора камери просто не передадуть зображення на монітор. У цьому механізмі також зберігається вся інформація (записи), визначається схема зйомки.