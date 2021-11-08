Найдовше місячне затемнення 21-го століття відбудеться 18 і 19 листопада по всьому світу.

За даними Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), місячне затемнення досягне піку близько 13:30 за східним поясним часом, коли Місяць буде прихована (97%) за Землею від сонячних променів.

Під час цієї рідкісної Небесної події місяць придбає червонуватий відтінок, який триватиме 3 години, 28 хвилин і 23 секунди. Найдовше місячне затемнення до цього відбулося в липні 2018 року, яке тривало близько 42 хвилин.

Говорячи про причину місячного затемнення, це відбувається, коли Земля входить посеред шляху Сонця і місяця і створює тінь на поверхні Місяця. Під час повного місячного затемнення конусоподібна тінь Землі, відома як зонтмбра, маскує 100% Місяця.

Люди з місць, де Місяць знаходиться над горизонтом, можуть побачити місячне затемнення. Воно буде спостерігатися в Австралії, Східній Азії, Північній Європі та регіоні Тихого океану.

Залежно від часового поясу тих, хто спостерігає за затемненням, це відбудеться рано чи пізно ввечері. Вам не потрібні бінокль або телескоп, щоб стати свідком листопадового місячного затемнення, просто виходьте і подивіться на місяць.

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