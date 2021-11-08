Найдовше місячне затемнення 21-го століття відбудеться 18 і 19 листопада по всьому світу.

За даними Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), місячне затемнення досягне піку близько 13:30 за східним поясним часом, коли Місяць буде прихована (97%) за Землею від сонячних променів.

Під час цієї рідкісної Небесної події місяць придбає червонуватий відтінок, який триватиме 3 години, 28 хвилин і 23 секунди. Найдовше місячне затемнення до цього відбулося в липні 2018 року, яке тривало близько 42 хвилин.

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Говорячи про причину місячного затемнення, це відбувається, коли Земля входить посеред шляху Сонця і місяця і створює тінь на поверхні Місяця. Під час повного місячного затемнення конусоподібна тінь Землі, відома як зонтмбра, маскує 100% Місяця.

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Люди з місць, де Місяць знаходиться над горизонтом, можуть побачити місячне затемнення. Воно буде спостерігатися в Австралії, Східній Азії, Північній Європі та регіоні Тихого океану.

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Залежно від часового поясу тих, хто спостерігає за затемненням, це відбудеться рано чи пізно ввечері. Вам не потрібні бінокль або телескоп, щоб стати свідком листопадового місячного затемнення, просто виходьте і подивіться на місяць.

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.