У понеділок, 23 грудня в перлину Італії – Венеції сталася повінь

Вражаючими кадрами , як місто на воді йде під воду поділяються очевидці в Твіттері, пише Рoliteka.net

На знімках видно, що затопила значну частину пішохідних вулиць, туристи та мешканці міста змушені ходити по помостам.

У результаті повінь виявилося менш серйозним, ніж очікувалося: експерти прогнозували, що рівень води підніметься до позначки в 150 див.

Однак згідно з прогнозами експертів, у вівторок, 24 грудня, вода підніметься до позначки в 135 див.

Раніше ми писали, надзвичайний стан вирішили ввести у Венеції після того, як місто зіткнувся з найбільшим за останні 50 років повінь.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав стихійне лихо "ударом по серцю нашої країни".

Він повідомив, що уряд вирішив виділити 20 млн євро на першому етапі ліквідації наслідків. Їх буде витрачено на невідкладні потреби для підтримки міста і населення.

Понад 80% території міста, який є в списку світової спадщини ЮНЕСКО, опинилося під водою. "Висока вода" досягла рівня 1,87 м і пошкодила базиліку Святого Марка, а також завдала Венеції мільйонні збитки. Чимало музеїв залишалися закритими четвер, 14 листопада.

У Венеції з перебоями працює міський транспорт – річкові трамвайчики і гондоли. Багато судів затопило або винесло на набережну. До того ж сильне протягом відірвало від причалів і знищило десятки гондол та інших човнів.

Крім того, кілька венеціанських островів залишилися без електроенергії. У Венеції закрито дитячі сади, частина шкіл і магазинів.

Уряд Італії збирається виділити компенсації постраждалим: приватним особам – 5 тисяч євро, підприємцям і магазинам – 20 тисяч євро. Після оцінки розміру збитку буде прийнято рішення про подальші відшкодування.

Крім того, уряд Італії також планує прискорити роботу над проектом MOSE, призначеним для захисту від повеней Венеції та інших населених пунктів на узбережжі Венеціанської лагуни. Це система мобільних шлюзів, що дозволяють ізолювати лагуну від Адріатичного моря, коли приплив перевищує нормальний рівень в 1,1 м і може досягати 3 метрів.

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