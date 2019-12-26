В російському селищі Рамонь (Воронезька область) стався замах на вбивство депутата президентської партії "Єдина Росія"

Так, на вул. Іллінської стався вибух під час того, як обранець Микола Фролов підійшов до свого автомобіля Kia Sorento. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на соцмережі.

В результаті сам автомобіль не особливо постраждав, а ось депутат отримав важкі травми, його доставили в реанімацію. У обранця сильно постраждали ноги.

Імовірно, пристрій було встановлено на порозі машини. Крім того, вибухотехніки впевнені - під іномаркою закладено ще один вибуховий пристрій. Фахівці дістали залишки першого вибухового пристрою, щоб визначити його розміри і тип.

Місцевих жителів будинків правоохоронці опитують. Поліцейські намагаються зрозуміти хто і коли міг підкласти вибухівку. Камер у цьому районі немає, силовики будуть вивчати шляхи підходу. Територію вже обстежили два наряди кінологів, але більше нічого небезпечного не знайшли.

Основною версією вважають замах і перевіряють, чи пов'язан він з професійною діяльністю Миколи Фролова.

Також відомо, що все відбулося на очах у батька Миколи Фролова, який став єдиним свідком. За словами останнього, він побачив, як син відкрив двері і тут же стався вибух.

Нагадаємо, в грудні в Росії прогриміли вибухи і сталася масштабна пожежа.

Стало відомо, що на заводі в Свердловській області лакофарбових виробів спалахнули бочки з фарбою, потім пішли вибухи.

У МНС повідомили, що розлилася фарба - горить на площі 600 квадратних метрів.

За словами очевидців, поряд з джерелом пожежі знаходиться станція з газовими балонами.

Раніше повідомлялося, що влітку у Росії прогриміли вибухи.

В мережі публіковали кадри з місця НП, люди були в паніці. Вибухи сталися в Красноярському краї на складах з боєприпасами.

У Кам'янці Ачинського районі проводилася евакуація населення.

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