Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 16 по 22 жовтня обіцяє мінливу хмарність і дощі більшу частину тижня: максимальна температура підніметься до +19°, а мінімальна вдень опуститься до +15°.

попередній прогноз для Дніпропетровщини теж обіцяв дощі, і новий тиждень з 16 по 22 жовтня цю тенденцію підтверджує — опади очікуються аж п’ять днів із семи.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Дніпропетровській області протягом тижня коливатиметься від +15° до +19°, а нічна — від +8° до +14°.

У п’ятницю, 16 жовтня, повітря вдень прогріється до +16°, вночі похолодає до +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 17 жовтня, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +17°, а вночі опускатимуться до +13°. Хмарність збережеться з проясненнями, можливі опади також не виключені.

У неділю, 18 жовтня, температура утримається на позначці +18° вдень і +14° вночі. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, настане найтепліший день тижня: вдень очікується +19°, вночі — +13°. Небо буде малохмарним, проте опади все ж можливі.

У вівторок, 20 жовтня, денна температура втримається на позначці +19°, а вночі похолодає до +10°. Хмарність мінімальна, опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 21 жовтня, повітря вдень прогріється лише до +16°, вночі — до +10°. Небо залишиться малохмарним, але можливі опади повертаються.

У четвер, 22 жовтня, завершиться тиждень найпрохолоднішим днем: вдень +15°, вночі — всього +8°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде в понеділок та вівторок, 19 і 20 жовтня, коли вдень повітря прогріється до +19°. Найпрохолодніше — у четвер, 22 жовтня, коли максимум становитиме лише +15°. Перепад денних температур за тиждень сягне 4°, а опади синоптики прогнозують одразу п’ять днів — у п’ятницю, суботу, неділю, понеділок та середу.

Через часті опади мешканцям області варто мати при собі парасольку та взуття з хорошим зчепленням, а водіям — бути особливо обережними на дорозі через знижену видимість і слизьке покриття. У дні з нижчою нічною температурою, зокрема у вівторок та четвер, варто вдягатися тепліше, це особливо актуально для людей похилого віку.

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