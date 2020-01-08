8 січня в Ірані розбився літак “Міжнародних українських авіаліній”. Ми зібрали всю відому інформацію і новини про авіакатастрофу в Тегерані.

Boeing 737-NG авіакомпанії “МАУ” вилетів згідно рейсу PS 752 з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в 6:12 ранку за місцевим часом і попрямував в аеропорт Борисполя. Про це пише Politeka.net.

Літак піднявся на 2240 метрів, розігнався до 275 вузлів і продовжував набирати висоту. За даними служби спостереження за літаками FlightRadar24, через дві хвилини авіалайнер пропав з радарів. А через вісім хвилин після зльоту - розбився біля Паранда, що в 60 кілометрах на південний захід від столиці Ірану. Цю інформацію незабаром підтвердив прес-секретар тегеранського аеропорту Алі Кашані.

В РНБО України повідомили, що на рейс зареєструвалися 168 пасажирів. На борту також працювали 9 членів екіпажу. За попередньою інформацією, всі вони загинули. Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги повідомив ЗМІ, що особи загиблих дуже важко встановити через сильні ушкоджень. Тіла розкидало на площі в два гектари. Рятувальники зібрали останки і передали їх судово-медичним експертам Ірану.

ЗМІ пишуть, що на борту “Боїнга” летіли 179 осіб, з них 147 іранців і 32 іноземця. За даними джерел, більша частина пасажирів - це студенти з Канади, які вирушили на навчання після зимових канікул. Вони вирішили летіти українськими авіалініями через дешевих квитків.

МЗС оприлюднив свіжі дані, згідно з якими на борту впав літака “МАУ” перебували 11 громадян України (пасажирів та членів екіпажу). Крім того: 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, 3 - Німеччини, 3 - Великобританії. Всього 176 осіб.

В мережі оприлюднили список українців, які потрапили в авіакатастрофу:

Сергій Хоменко;

Катерина Статник;

Марина Микитюк;

Валерія Овчарук;

Володимир Гапоненко;

Юлія Сологуб;

Ольга Кобюк;

Олена Малахова;

Олексій Наумкіна;

Ігор Матків;

Денис Лыхно.

Представники Посольства України в Ірані назвали причиною аварії технічні несправності, які виникли з двигуном. Кассем Биниаз, прес-секретар Міністерства доріг і транспорту Ірану, в свою чергу, підтвердив, що загорівся саме двигун. Місцеві влади повністю відкидають ймовірність теракту або збою в роботі ППО.

Керівництво «Міжнародних авіаліній України» стверджує, що ймовірність помилки екіпажу дуже мала. В авіакомпанії сообщлили, що літак випущений в 2016 році, а останню перевірку пройшов 6 січня 2020 року. Всі системи були справні. Тим не менш, поки що всі польоти українських літаків над Іраном припинено.

В МЗС України повідомляє, що нікому з пасажирів не вдалося вижити. Про це “УНН” заявив директор Департаменту консульської служби Сергій Погорельцев. Український консул уточнює списки і подробиці ситуації. Відомство створило оперативну кризову групу. Координатор оперативної групи при МЗС України Максим Коваленко додав, що скликана спеціальна комісія.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував трагедію на своєму Telegram-каналі: "Жахлива трагедія в Тегерані. Вранці зазнав катастрофи літак МАУ. Робота по встановленню причин трагедії вже організовано. На місці працює український консул. Створена оперативна кризова група". Він також пообіцяв уточнити інформацію про жертв авіаційної катастрофи.

Тим часом, в Ірані організували слідчо-оперативну групу. Представник цивільної авіації Реза Джафарзаде зазначив, що на місці катастрофи працюють рятувальники. Знайдені тіла передають в Управління судово-медичної експертизи Ірану. Особи загиблих встановлюють за аналізу ДНК. Відомо також, що серед уламків виявили “чорний ящик”, який допоможе встановити причину катастрофи.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Президент України Володимир Зеленський повідомив про катастрофу літака МАУ у своєму “Телеграм”. Він висловив співчуття близьким всіх постраждалих.

«Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (р. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи і впав неподалік від аеропорту. За попередніми даними, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію про обставини трагедії і списках загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу», - написав глава держави.

Пізніше Володимир Зеленський доручив Генеральному прокурору розпочати кримінальне провадження і перевірити весь цивільний флот України. Включаючи льотний екіпаж.

Нагадаємо, крах українського Боїнга під Тегераном: Зеленський і Порошенко в пастці, спливли фатальні деталі.

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