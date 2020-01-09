Стали відомі дані "чорного ящика" українського літака, який впав в Ірані 8 січня

Відомо, що іранська влада, а саме Організація цивільної авіації, надали першу доповідь по літаку. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на повідомлення в соцмережі.

Примітно, що з'явилося відео, на якому візуалізували траєкторію польоту і подальше падіння. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Тепер відомо, що пожежа на борту почалася до падіння. Після зіткнення з землею стався вибух.

До речі, "чорні ящики" виявилися пошкоджені.

Оприлюднені перші результати аналізу "чорного ящика". Фахівці визначили голос пілота "Боїнга", який, судячи по траєкторії польоту, збирався повернутися в аеропорт.

Також стало відомо, що у літака не було зв'язку з вежею та диспетчером з самого початку. Однак стан тривоги екіпаж також не оголосив.

Встановлена така послідовність подій:

00:14 UTC : оголошено про другу атаку Ірану;

01:42 UTC : Федеральне агенство авіації США повідомило про закриття повітряного простору над Іраком, Іраном і Перською затокою для цивільної авіації;

02:38 UTC : український літак вилетів;

02:44 UTC : наземні служби отримували останній сигнал від Boeing.

Варто відзначити, що Reuters з посиланням на п'ять джерел у спецслужбах США, Канади і неназваної європейської країни повідомляє, що причиною трагедії стала технична несправність, а не попадання ракети.

Нагадаємо, авіакатастрофа під Тегераном, в результаті якої загинуло понад 170 осіб, обростає новими деталями.

Як відомо, влада Іранської Республіки відразу після падіння українського Боїнга заявила, що літак звалився після зльоту через технічну несправність.

В прес-службі посольства України в Іранській Республіці повідомили, що версії теракту або попадання в літак ракетою ППО поки виключаються, а основна причина катастрофи - аварія двигуна.

Раніше ми писали, що Boeing 737-NG авіакомпанії “МАУ” вилетів згідно рейсу PS 752 з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в 6:12 ранку за місцевим часом і попрямував в аеропорт Борисполя.

Літак піднявся на 2240 метрів, розігнався до 275 вузлів і продовжував набирати висоту, однак незабаром впав.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, крушення українського Боїнга в Ірані: з'явилися нові кадри трагедії, "вогненні спалахи і..."

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.