Стали відомі дані "чорного ящика" українського літака, який впав в Ірані 8 січня
Відомо, що іранська влада, а саме Організація цивільної авіації, надали першу доповідь по літаку. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на повідомлення в соцмережі.
Примітно, що з'явилося відео, на якому візуалізували траєкторію польоту і подальше падіння. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
Тепер відомо, що пожежа на борту почалася до падіння. Після зіткнення з землею стався вибух.
До речі, "чорні ящики" виявилися пошкоджені.
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Оприлюднені перші результати аналізу "чорного ящика". Фахівці визначили голос пілота "Боїнга", який, судячи по траєкторії польоту, збирався повернутися в аеропорт.
Також стало відомо, що у літака не було зв'язку з вежею та диспетчером з самого початку. Однак стан тривоги екіпаж також не оголосив.
Встановлена така послідовність подій:
00:14 UTC : оголошено про другу атаку Ірану;
01:42 UTC : Федеральне агенство авіації США повідомило про закриття повітряного простору над Іраком, Іраном і Перською затокою для цивільної авіації;
02:38 UTC : український літак вилетів;
02:44 UTC : наземні служби отримували останній сигнал від Boeing.
Варто відзначити, що Reuters з посиланням на п'ять джерел у спецслужбах США, Канади і неназваної європейської країни повідомляє, що причиною трагедії стала технична несправність, а не попадання ракети.
Нагадаємо, авіакатастрофа під Тегераном, в результаті якої загинуло понад 170 осіб, обростає новими деталями.
Як відомо, влада Іранської Республіки відразу після падіння українського Боїнга заявила, що літак звалився після зльоту через технічну несправність.
В прес-службі посольства України в Іранській Республіці повідомили, що версії теракту або попадання в літак ракетою ППО поки виключаються, а основна причина катастрофи - аварія двигуна.
Раніше ми писали, що Boeing 737-NG авіакомпанії “МАУ” вилетів згідно рейсу PS 752 з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в 6:12 ранку за місцевим часом і попрямував в аеропорт Борисполя.
Літак піднявся на 2240 метрів, розігнався до 275 вузлів і продовжував набирати висоту, однак незабаром впав.
Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.
Як повідомляла Politeka, крушення українського Боїнга в Ірані: з'явилися нові кадри трагедії, "вогненні спалахи і..."
Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.