Один з пасажирів позбувся улюблених вихованців, коли летів в Шереметьєво

Під час перельоту з Нью-Йорка до Москви 22 січня, загинули двоє котів. У ще одного діагностували обмороження. Господар Максим Чумаченко винить у всьому авіакомпанію. Про це повідомляють россСМИ. Фото опублікував телеграм-канал Baza.

Чумаченко займається офіційної перевезенням домашніх вихованців, але в цей раз він віз своїх кішок американської породи колор-пойнт. Під час польоту або транспортування з аеропорту дві кішки померли від отриманих травм, а ще в однієї ветеринар діагностував обмороження.

«У мене повинна була бути швидка вивантаження їх, тому що пріоріті-вантажі повинні обслуговуватися в першу чергу. Там мені щось промимрили, що у нас тварини знімаються з борту останніми», — поділився сам Максим Чумаченко.

Він додав, що все-таки отримав від співробітників складу дві зламані перенесення з котами, в однієї з них «дно пішло в стелю», — зверху її навіть перев'язали мотузкою. Третя переноска летіла трансфером до Софії без видачі в Москві.

Представники «Аерофлоту» вибачилися перед Максимом, а він, у свою чергу, написав оперативну скаргу. В результаті, йому дозволили взяти в салон літака своїх кішок, але одна з них померла прямо у нього на руках, а друга – у ветеренара на столі від внутрішньої кровотечі.

«Середня ціна по США американських колор-пойнти починається десь від двох тисяч доларів», — помітив господар кішок.

Нагадаємо, що п'яна росіянка влаштувала бешкет на борту літака Pegas Fly, який летів з Уфи в Дубай. Після того, як літак злетів, неабияк напідпитку пасажирка почала співати пісні і танцювати прямо в своєму кріслі.

Коли сусіди по салону і бортпровідники вимагають від жінки вести себе належним чином і не порушувати спокій інших пасажирів рейсу, дамочка закотила першокласну істерику. Вона почала ображати людей і відбиватися від них сумкою.

Нагадаємо, п'яних росіянок жорстко провчили за глузування над «мовой».

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