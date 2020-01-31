Українці відчули землетрус, епіцентр якого був у сусідній Румунії

Про це пише Politeka.net.

Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус було зафіксовано сьогодні вночі, 31 січня, в Румунії.

За інформацією фахівців, поштовхи землетрусу з магнітудою 4,8 балів відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

Відомо, що землетрус було зафіксовано в 3:26 за київським часом у повіті Вранча, а епіцентр коливань залягав на глибині 120 кілометрів.

Крім Болгарії та Молдови, які відчули на собі землетрус, поштовхи дійшли і до Одеської області. За словами жителів Білгород-Дністровського, вони відчули землетрус близько 4 ранку.

"Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У відомстві також додали, що жодних звернень після землетрусу з боку українців не опступало.

У свою чергу жителі Одеської області повідомили, що відчули вібрацію.

"Трухануло вночі, один поштовх був якраз в пів на четверту приблизно. Після чого трохи повірувало .. ледве ледве, але вже слабо, але один точок був хороший, так як все в квартирі затремтіло", "Я взагалі нічого не чув, а ось на півдні області добре чули", - пишуть в соцмережах.

Раніше ми розповідали про те, що потужний землетрус атакувало Туреччину. Повідомляється, що стихія обрушилася на країну ще 24 січня.

Зокрема, сильний землетрус було зафіксовано в 20:15 за місцевим часом в районі населеного пункту Сиврице (провінція Елязиг). За інформацією місцевої влади, район атакувало землетрус силою 6,8 балу за шкалою Ріхтера.

Як повідомляють правоохоронці, в результаті сильного землетрусу загинули щонайменше 38 людей. В турецькому уряді повідомили, що надали тимчасовий притулок для понад 15 тисяч людей, чиї будинки знесла руйнівна стихія.

Також відомо, що під час пошукових робіт рятувальникам вдалося дістати живими з-під завалів 45 осіб.

Як пишуть турецькі ЗМІ, землетрус було настільки сильним, що населені пункти в провінції перетворилися просто в руїни. Місцева влада поки не оцінювали збиток, який був нанесений землетрусом.

Нагадаємо, потужний землетрус атакувало популярний курорт.

А ще Politeka писала, що землетрус в Туреччині: міста зруйновані, кількість жертв різко зросла, нові кадри пекла.

Також Politeka повідомляла, що землетрус в Туреччині: стихія забирає нові життя, міста перетворилися на руїни, сумні кадри.