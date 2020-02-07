На кордоні Казахстану і Киргизстану розгорілися неабиякі бої, що закінчилися підпалюванням цілого села

Масовий конфлікт стався у прикордонному селі Казахстану Масанчи Кордайського району Жамбилської області (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Місцева влада визнала факт масової бійки, проте не стала вдаватися в подробиці, проте в соцмережах з'являються все нові відео з місця, судячи з яких, ситуація вийшла з-під контролю.

Як повідомляє Телеграм-канал «Протести у світі» з посиланням на місцевого жителя, конфлікт розігрався між казахами і дунганами (народом, який проживає у Киргизстані).

«Набагато страшніше, коли ця міжнаціональна війна відбувається в лічених кілометрах від тебе. Кажуть почалося все з того, що якісь місцеві дунгани побили місцевого діда казаха (за що і чому не ясно), причому сильно, і ось пішла вся ця двіжуха. Хочеться сподіватися, що це не переросте в щось більше, а може», - розповів читач.

На опублікованих в мережі кадрах можна побачити натовпи людей, які збираються на вулицях села. При цьому на тлі горить відразу безліч будівель. Судячи з усього, їх підпалили учасники конфлікту.

За деякими повідомленнями, згорів весь центр населеного пункту. На деяких відео також чутні постріли, а люди на кадрах перевертають машини.

«Всупереч тому, що поліція заявила, ситуація в Масанчи не під контролем, а погіршується. Прибулі молодики підпалили більше 10 будинків в селі Масанчи і зараз почалася стрілянина - прибули молодики стріляють по людях, б'ють, поліція нічого зробити не може. Люди чекають прибуття силовиків, але поки ситуація розгортається за найгіршим сценарієм», - розповів ЗМІ голова Асоціації дунганів Казахстану Хусей Дауров.

До цього ми повідомляли про те, що рано вранці, 1 січня, у Києві сталася бійка зі стріляниною зі зброї.

Інцидент стався приблизно в 4.30 ранку, на вулиці Великій Васильківській, поблизу станції метро "Либідська".

За попередньою інформацією, в результаті масової бійки постраждало 6 осіб.

Нагадаємо, масову бійку влаштували на турнірі ММА, відео побоїща: в хід йшли навіть стільці.

Як повідомляла Politeka, побоїще влаштували в центрі Києва, чути вибухи.

Також Politeka писала, що масове побоїще сталося в метро в Києві: все закінчилося стріляниною, багато постраждалих.