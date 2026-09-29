У Хмельницькій громаді стартувала нова видача продуктових наборів для переселенців — гуманітарну допомогу можуть отримати родини з дітьми, багатодітні сім'ї та щойно зареєстровані ВПО.

Гуманітарна допомога для ВПО в Хмельницькій області стала доступнішою — у громаді розпочалася нова видача продуктових наборів для переселенців. Підтримку розраховано одразу на кілька категорій людей, які облаштовують життя в обласному центрі.

На продуктовий набір мають право родини з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї, родини, де діти перебувають під опікою, а також внутрішньо переміщені особи, які щойно зареєструвалися у Хмельницькій міській територіальній громаді.

Видають набори з понеділка до четверга з 9:00 до 16:00 у штабі за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 33 (колишня вул. Гагаріна). Варто врахувати, що п'ятниця — санітарний день, тож цього дня допомогу не видаватимуть.

Які документи потрібні

Родинам із дітьми необхідно мати оригінали паспорта, свідоцтв про народження дітей, а також довідки ВПО на дітей і батьків із підтвердженням статусу в Хмельницькій МТГ. Новозареєстрованим переселенцям достатньо паспорта, ідентифікаційного коду та довідки ВПО з реєстрацією в громаді.

Окремо в міській раді попереджають: під час повітряної тривоги видача призупиняється і відновлюється лише після оголошення відбою.

Як повідомляє Хмельницька міська рада, за кожним таким набором — не лише необхідні продукти, а й відчуття підтримки для людей, які залишили свої домівки через війну.

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