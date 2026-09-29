МКП «Миколаївводоканал» повідомило про вимкнення води на трьох ділянках міста — частина вулиці Лазурної, вулиця Космонавтів і селище Горького. Воду обіцяють повернути орієнтовно до 20:00.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області — не єдина комунальна новина для мешканців регіону цього тижня: 29 вересня частина Миколаєва залишилася без води. МКП «Миколаївводоканал» повідомило про вимкнення на трьох ділянках міста — воду планують повернути орієнтовно до 20:00.

На двох ділянках комунальники виконують аварійно-ремонтні роботи, ще в одному місці мережу ремонтують підрядні організації. Для всіх трьох адрес водоканал називає однаковий орієнтовний строк завершення робіт — до 20:00 29 вересня.

Де у Миколаєві немає води 29 вересня

Вулиця Лазурна. Через аварійно-ремонтні роботи на Лазурній, 18Д без води залишилися будинки Лазурна, 14А і 14Б, а також будинки з 16 по 42 включно з літерними номерами.

Вулиця Космонавтів. Через аварійно-ремонтні роботи на Космонавтів, 156А водопостачання припинено на ділянці від вулиці Вінграновського до Дубків.

Селище Горького. Тут воду відключили на час ремонтних робіт, які виконують підрядні організації.

Коли дадуть воду

За даними «Миколаївводоканалу», ремонт на всіх трьох ділянках триватиме орієнтовно до 20:00 29 вересня. Строк попередній: під час аварійних робіт він може зсуватися, а після завершення ремонту тиск у мережі відновлюється поступово.

Водоканал вибачився перед мешканцями за незручності. Про завершення робіт і відновлення водопостачання підприємство зазвичай повідомляє окремим дописом у своєму телеграм-каналі.

Що робити, якщо ваш будинок у переліку

Якщо ваша адреса потрапила до списку відключень, наберіть запас води для пиття й побутових потреб до вечора. Не залишайте відкритими крани: після відновлення подачі вода може піти раптово. У перші хвилини після відновлення вода може бути каламутною — її варто злити, перш ніж використовувати.

Стежити за оновленнями можна в офіційному телеграм-каналі МКП «Миколаївводоканал» (@vodokanal1): там публікують перелік адрес і зміни строків.

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