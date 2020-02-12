Останній раз підлітка бачили в школі

У Києві другий тиждень не можуть знайти 16-річну дівчину

Боднар Ліберти27 січня 2020 року пішла з навчального закладу і безслідно зникла, відтоді про неї немає ніяких звісток.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Службу розшуку дітей.

Прикмети зниклої: на вигляд дівчинці 16-17 років, зріст 165 сантиметрів, середня статура, світло-русяве волосся.

Була одягнена в темну куртку, блакитні джинси і чорні уггі.

Всі, хто володіє хоч якоюсь інформацією, яка допоможе в пошуках дівчини, прохання телефонувати на гарячу лінію Служби розшуку дітей за номером 116 000. Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки безкоштовні.

Раніше ми писали про те, що в Харкові з дитячої лікарні №19 втік 15-річний Вячеслав Єрьомін. Ситуацію зі втечею посилює той факт, що він страждає на психічний розлад.

Про зникнення підлітка повідомили медики лікарні на Великій Панасівській, де Славік Єрьомін проходив обстеження з 6 лютого.

Підліток може бути в районі ТРЦ «Україна», станцій метро «Студентська» й «Академіка Барабашова».

Прикмети: був одягнений в помаранчеву футболку, чорні штани, темну куртку і білі кросівки.

В поліції просять всіх, у кого є яка-небудь інформація про розшукуваного, повідомити про це за телефонами (057) 712-50-22 - чергова частина, (095) 659-73-95 - ювенальна превенція (Каріна Володимирівна) або 102.

Ми також розповідали, що в Павлограді на Дніпропетровщині пропав безвісти 60-річний чоловік. Папуга Петро Семенович зник ще в 2019 році 24-го грудня. В селі Левадки він вийшов з дому і не повернувся.

Поліція Дніпропетровщини просить усіх, кому відомі будь-які подробиці звернутися на гарячу лінію «102», а також за номерами 099-921-51-60, 066-520-09-07.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина за загадкових обставин.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

Також Politeka писала, що на Львівщині таємничо зник підліток, піднята тривога.