Український моряк загадково зник прямо під час рейсу після конфлікту з капітаном-росіянином

Про зникнення українця в морі повідомили на сторінці благодійної організації «Ассоль» Facebook.

Як з'ясувалося, українець Олександр Горяєв 8 лютого зник з борту суховантажу «Вікторія» у нейтральних водах Перської затоки. Судно з моряками прямувало в Іран. Про це розповіли родичі Олександра.

З'ясувалася також і вельми неприємна деталь: напередодні зникнення в моряка розгорівся конфлікт з новим капітаном судна – громадянином Росії.

«Рідні скаржаться, що інцидент стався 08.02.2020 р., Проте представник крюїнгової компанії повідомив рідним дану звістку 13.02.2020 р..- тим самим відтягнув час на пошук рідної людини. Після списання Капітана і старпома, на їх місце прийшли громадяни Росії з Ростова-на-Дону, з якими у зниклого Горяєва О. О. були непорозуміння, про це Горяєв О. О. повідомив рідним у телефонній розмові 23.01.2020 р.», - повідомляється в публікації.

Сестра і дружина українця вважають, що його пропажу намагаються «зам'яти». Вони розповіли, що колеги помітили, що Олександра ніде немає набагато раніше, ніж говориться в офіційному повідомленні. Відомо, що українець був на вечері, а пізніше повинен був заступити на вахту, однак, коли інші моряки прийшли його будити, в каюті 2-го помічника капітана не виявилося.

«У капітана і старпома з Росії був мотив не знайти українського моряка - для видимості судно зробило коло в районі передбачуваного місця зникнення і прослідувало в найближчий порт. І тільки прийшовши туди повідомили про те, що з борту зник член екіпажу», - йдеться в публікації фонду допомоги морякам.

Пошуки Олександра тривають.

Відзначимо, що раніше стало відомо, що під час атаки українського катера "Бердянськ" у листопаді 2018 року Росія застосовувала вертольоти.

Росія під час захоплення малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" у листопаді 2018 року застосовувала вертольоти. Катер був пробитий снарядом, випущеним з повітря.

Про це говорять результати балістичної експертизи завданих пошкоджень. Дані експертизи на засіданні форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки 13 лютого надав український дипломат Ігор Лоссовский.

Нагадаємо, стрільба з вертольотів РФ по українським морякам: НП в Чорному морі.

Як повідомляла Politeka, корабель з Китаю зайшов в Одесу, фото: що відомо про моряків, які захворіли напередодні.

Також Politeka писала, що моряк з Одеси таємничо зник за кордоном, фото: "на зв'язок не виходить з минулого місяця".