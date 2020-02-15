В західній частині Азовського моря було затримано судно з українцями

Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на прес-службу Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим.

Як наголошується в повідомленні, були спіймані браконьєри з майже 300 примірниками камбали-калкана і рибальською сіткою.

Окупанти доставили маломірне судно в порт Керчі. Зараз проводиться розгляд справи.

Відомо, що ні в кого на борту не було документів, що засвідчують особистості.

Крім того, капітан з командою судна не виконали вимогу прикордонного загону про зупинку, а зробили спробу втекти.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року у Керченській протоці із застосуванням зброї були затримані кораблі Військово-морських сил України.

Російська влада стверджувала, що українські кораблі (два катери і один буксир), наближаючись до Керченської протоки, ігнорували вимоги прикордонників покинути територію. Крім того, моряки нібито порушили процедуру проходження протоки, здійснювали небезпечне маневрування і не виходили на зв'язок.

Українська влада зауважили, що повідомлення про проходження через протоку було подано заздалегідь і кораблі зв'язалися з відповідними російськими органами, але так і не отримали відповіді. Крім того, зброю російські прикордонники застосували в нейтральних водах.

В результаті кораблі були відконвойовані в Керченський порт, а 24 члени екіпажів були заарештовані російською владою.

Після кількох розглядів і скандалів, 7 вересня 2019 року в рамках обміну між Росією та Україною 24 затриманих українських військовослужбовців повернулися на Батьківщину.

Нагадаємо, в окупованому Криму триває військова пропаганда серед дітей.

Відповідні знімки опублікував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

На кадрах видно, що школярі одягнені у військову форму або мілітарний костюм пропагандистської російської організації "Юнармія".

"Хроніки окупації в місті Керч. Російський агресор продовжує свою чорну справу у підготовці путлер-югенд", – написав Штефан.

Нагадаємо, окупанти влаштували "вилов" кримчан, місцеві жителі безсилі.

Як повідомляла Politeka, запуск "мосту Путіна" обернувся провалом, розкрито головні наслідки.

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