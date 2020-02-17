Оперативникам вдалося "накрити" в різних областях мережі ботоферм, які працювали через російські онлайн-ресурси.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Зазначається, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій у мережі.

В цілому, як зазначають у прес-центрі, злочинне угруповання зареєструвало понад 8 тисяч активних акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти топ-посадовців.

Також силовики встановили, що через свої підставні акаунти злочинці розповсюджували вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби.

«Реєстрацію цих акаунтів в мережі «Інтернет» здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів. Частина обладнання використовувалось зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених «операторів» «Фенікс» і «Лугаком», які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів. Цими «послугами» користувались «ватажки» незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» і «ДНР», - йдеться у повідомленні СБУ.

У відомсвті також підкреслили, що в рамках провадження силовики провели обшуки у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області). Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Також правоохоронці виявили чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які займалися розміщенням провокативних коментарів під публікаціями українських топ-посадовців.

"Наразі перевіряється версія щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ. Операцію провели силами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, Управління СБУ у Львівській області та Прокуратури Львівської області", - резюмували у прес-центрі.

Раніше ми розповідали про те, що український контрактник потрапив до лап ФСБ. Військовослужбовець Національної гвардії України затриманий оперативниками Федеральної служби безпеки на території країни-агресора.

За оперативною інформацією, солдат, який служив за контрактом у військовій частині №3017 у Харкові, з 15 по 29 січня перебував у щорічній основній відпустці і повинен був повернутися в стрій 30 січня.

Через шість днів після затримання, 28 січня, російська сторона повідомила, що проти українського солдата порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, СБУ розкрила справжню причину обшуків на "1+1".

Як повідомляла Politeka, СБУ ліквідувала підрозділ спецслужб РФ.

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