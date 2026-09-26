Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області продовжується: із 1 жовтня маршрутки Кривого Рогу возитимуть пасажирів за 25 гривень — це вже третє підвищення тарифу за рік.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області триває: із 1 жовтня проїзд у маршрутках Кривого Рогу коштуватиме 25 гривень. Оголошення про новий тариф уже з'явилися у перевізників, повідомляє «Перший Криворізький».

Це вже третє підвищення вартості проїзду в місті за 2026 рік. Із 1 травня тариф у маршрутках зріс із 15 до 20 гривень, а з 15 серпня — до 23 гривень. Тепер пасажири платитимуть 25 гривень за одну поїздку.

Нова ціна не перевищує граничну вартість проїзду, яку виконком Криворізької міськради затвердив навесні. Згідно з рішенням від 24 квітня 2026 року, максимальна вартість однієї поїздки становить 25 гривень. Перевізники можуть встановлювати тариф самостійно, але не вище за цю межу.

Тому для підвищення ціни з 23 до 25 гривень нове рішення виконкому не потрібне. У відділі транспорту та зв'язку виконкому пояснювали: перевізники мають право переглядати вартість проїзду, коли дорожчають пальне та мастильні матеріали.

Саме пальне й стало головним аргументом. Коли у квітні затверджували граничний тариф, у розрахунках використовували ціну близько 72 гривень за літр. У серпні середня вартість пального на АЗС міста сягнула близько 92,90 гривні, а наприкінці вересня дизель коштує в середньому близько 99,90 гривні за літр.

Із початку жовтня пасажирам маршруток Кривого Рогу варто готуватися до оплати 25 гривень за поїздку — якщо перевізники й надалі триматимуть ціну на граничному рівні.

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