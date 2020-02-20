В канадському Монреалі через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 200 автомобілів

В результаті масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення. Місцеві чиновники охорони здоров'я кажуть, що 60 осіб отримали легкі травми і 30 - серйознішими. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

За попередньою інформацією, масштабну аварію спричинив раптовий сніговий порив, миттєво знизив видимість на трасі майже до нуля.

За оцінками влади, було пошкоджено понад 100 автомобілів і близько десятка вантажівок.

Наголошується, що в аварію потрапив і шкільний автобус, який зіткнувся з автоцистерною. За даними поліції, ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

Після ДТП шосе було закрито в обох напрямках. 10-кілометровий відрізок завантаженої траси в передмісті одного з найбільших міст Канади ще деякий час буде залишатися закритим для руху, поки рятувальники будуть прибирати пошкоджені машини.

Que s’est-il passé sur l’autoroute 15?



Deux personnes ont perdu la vie dans un #carambolage entre 200 véhicules à La Prairie. Pourtant, ce secteur n’est pas considéré comme étant dangereux.@JulieEmondRC revient sur le fil des événements au #TJ22hhttps://t.co/cGgh3wqxNK pic.twitter.com/IlFfWOAwAw — Céline Galipeau (@CGalipeauTJ) February 20, 2020

Раніше повідомлялося, що відомий ямайський актор і музикант Луї Ранкін загинув у результаті ДТП в Канаді.

Поліція Онтаріо повідомила, що Луї Ранкін, ямайський актор, зірка кримінальних фільмів, як «Живіт» і «Стрільба», досить відомий музикант в стилі реггі, загинув у лобовому зіткненні недалеко від Шелберна.

Que s’est-il passé sur l’autoroute 15?



Deux personnes ont perdu la vie dans un #carambolage entre 200 véhicules à La Prairie. Pourtant, ce secteur n’est pas considéré comme étant dangereux.@JulieEmondRC revient sur le fil des événements au #TJ22hhttps://t.co/cGgh3wqxNK pic.twitter.com/IlFfWOAwAw — Céline Galipeau (@CGalipeauTJ) February 20, 2020

Інцидент стався в провінції Онтаріо. В аварію потрапив автомобіль Ренкіна, вантажівка і ще одна машина. Про інших постраждалих не повідомляється. Було заявлено, що Ранкін, уроджений Леонард Форд, загинув на місці події. Водій вантажівки не постраждав.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



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Нагадаємо, раніше популярна група розбилася в ДТП в Канаді. Аварія сталася 1 листопада в Канаді в провінції Онтаріо. Учасники групи їхали у фургоні, коли відбулося зіткнення з лосихою. В результаті ДТП авто отримало значні технічні пошкодження: тварина буквально розкрило собою металеві конструкції. Так, вибито лобове скло, погнутий кузов, повністю зім'ята дах.

Дивом, ніхто з музикантів серйозно не постраждав. Зірки отримали удари і садна. Лосиця, на жаль, померла на місці.

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