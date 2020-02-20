В канадському Монреалі через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 200 автомобілів
В результаті масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення. Місцеві чиновники охорони здоров'я кажуть, що 60 осіб отримали легкі травми і 30 - серйознішими. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
За попередньою інформацією, масштабну аварію спричинив раптовий сніговий порив, миттєво знизив видимість на трасі майже до нуля.
За оцінками влади, було пошкоджено понад 100 автомобілів і близько десятка вантажівок.
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Наголошується, що в аварію потрапив і шкільний автобус, який зіткнувся з автоцистерною. За даними поліції, ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.
Після ДТП шосе було закрито в обох напрямках. 10-кілометровий відрізок завантаженої траси в передмісті одного з найбільших міст Канади ще деякий час буде залишатися закритим для руху, поки рятувальники будуть прибирати пошкоджені машини.
Раніше повідомлялося, що відомий ямайський актор і музикант Луї Ранкін загинув у результаті ДТП в Канаді.
Поліція Онтаріо повідомила, що Луї Ранкін, ямайський актор, зірка кримінальних фільмів, як «Живіт» і «Стрільба», досить відомий музикант в стилі реггі, загинув у лобовому зіткненні недалеко від Шелберна.
Інцидент стався в провінції Онтаріо. В аварію потрапив автомобіль Ренкіна, вантажівка і ще одна машина. Про інших постраждалих не повідомляється. Було заявлено, що Ранкін, уроджений Леонард Форд, загинув на місці події. Водій вантажівки не постраждав.
Нагадаємо, раніше популярна група розбилася в ДТП в Канаді. Аварія сталася 1 листопада в Канаді в провінції Онтаріо. Учасники групи їхали у фургоні, коли відбулося зіткнення з лосихою. В результаті ДТП авто отримало значні технічні пошкодження: тварина буквально розкрило собою металеві конструкції. Так, вибито лобове скло, погнутий кузов, повністю зім'ята дах.
Дивом, ніхто з музикантів серйозно не постраждав. Зірки отримали удари і садна. Лосиця, на жаль, померла на місці.
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