Прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла ледь не став жертвою терористів
Як передає Politeka.net, про це пишуть російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.
Повідомляється, що збройний напад таліби організували під час державної церемонії, яка проходила в столиці Кабулі.
Під час виступу прем'єра країни Абдулли Абдулли терористи відкрили стрілянину.
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На відеоролику, який був опублікований в мережі, видно, що прем'єр зачитує промову, однак в цей час в залі, де проходила церемонія, починається стрілянина. У зв'язку з цим прем'єру довелося ховатися від куль і в терміновому порядку покидати будівлю.
Місцеві ЗМІ стверджують, що Абдулла Абдулла не постраждав в результаті терористичної атаки з боку Талібан.
В результаті перестрілки загинули, щонайменше, 23 людини, ще 33 отримали поранення і були госпіталізовані.
Раніше ми розповідали про бійні, що сталася в Німеччині. щонайменше вісім людей загинули, п'ятеро постраждали при стрілянини, відкритої зловмисником в місті Ханау у федеральній землі Гессен в центральній частині Німеччини.
Очевидці стверджують, що увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних в центральній частині Ханау, застреливши трьох осіб.
Нападники зникли, а через деякий час з'явилася інформація про схожу подію в кальянній, що знаходиться в іншому районі міста - Кессельштадт. Повідомляється, що в приміщення увійшов чоловік і відкрив безладну стрілянину, убивши п'ятьох осіб.
Поліція Ханау підтвердила повідомлення про вісім загиблих і п'ятьох важко поранених. Жертви - в основному молоді люди, в тому числі жінка.
Нагадаємо, людей розстрілювали більше години в центрі міста, нові жахливі подробиці і фото.
Як повідомляла Politeka, стрілянина на ярмарку: є жертви, почалася паніка.
Також Politeka писала, що стрілки влаштували жорстоку бійню в барах: багато загиблих, кадри трагедії.