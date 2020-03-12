У четвер, 12 березня, у Києві сталися заворушення під час презентації Національної платформи примирення і єдності, яку за ініціативою президента Володимира Зеленського створила команда радника секретаря РНБО Сергія Сивохо

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Pavlovsky News, бійка сталася після того, як активісти перекрили вхід.

Натовп скандував, що Сивохо зрадник і ворог України, оскільки той не називає Росію ворогом. Також ображали президента Володимира Зеленського. Модератор намагався заспокоїти ситуацію, але це не вийшло. Кільком бешкетникам вдалося прорватися до Сивохо, якого запхали. Останній був змушений ретируватися.

Додамо, в описі проекту зазначено, що завдання Платформи - об'єднання урядових ініціатив та громадського сектору для розробки державних політик. Національна платформа примирення і єдності зосереджується на побудові діалогу між мирними людьми на всій території України, в тому числі, на тимчасово підконтрольних територіях. Створювати дискусійні майданчики Платформі будуть допомагати "амбасадори" - люди, які користуються беззаперечним авторитетом з обох сторін лінії зіткнення і можуть об'єднати навколо себе суспільство.

Раніше ми повідомляли, лідер "Нацкопуса" Андрій Білецький різко відреагував на заяви Зеленського в Мюнхені 15 лютого з приводу врегулювання проблеми на сході України.

Білецький підкреслив, що 12 Мюнхенських пунктів, ідея з контролю на кордоні і «платформа примирення» Сивохо служать одній меті.

«Це веде до втілення в життя цього «плода таємницею оманської любові» Путіна і Зеленського. Там були узгоджені кроки по повзучої капітуляції України перед Російською Федерацією», - впевнений політик.

Нагадаємо, Сивохо розповів, як повернути Донбас в Україну: п'ять ключових кроків

Як повідомляла Politeka, доля Донбасу вирішена: у Зеленського розкрили всі карти

Також Politeka писала, що Сивохо не стримався і наробив шелесту на Донбасі в перший же день після призначення