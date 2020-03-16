19-річна королева краси Міріам Естефані Гірон Луна з Гватемали трагічно загинула на кордоні з США
Про це пише таблоїд Daily Mail.
Трагедія сталася ще 10 березня.
Відомо, що Гірон Луна, перебуваючи в положенні, намагалася перелізти через стіну між Мексикою та Сполученими Штатами.
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Жінка зірвалася і впала з семиметрової висоти. Вона отримала травми, несумісні з життям. Екс-королева краси з Гватемали була на 8 місяці вагітності, але медикам не вдалося врятувати дитину.
26-річний коханий Луни Ділвер Ісраел Діас Гарсія був очевидцем трагедії і повідомив прикордонний патруль відразу після її падіння.
Представник прикордонної служби США Марк Морган в події звинуватив контрабандистів, які допомагають нелегалам за гроші перетинати кордон.
«Контрабандисти швидко залишили їх самих у темряві, надавши їм зробити заключні кроки в поїздці самим. Коли вони намагалися залізти на стіну, чоловік нічого не зміг зробити, тільки дивився, як його вагітна дружина падає. Це дуже трагічно. Але найсумніше — що цю трагедію можна було запобігти. Не слухайте контрабандистів. Вони не піклуються про вас і готові залишити вас вмирати», - емоційно заявив американський офіцер.
Раніше ми розповідали про те, що раптово зупинилося серце молодої українки. Відомо, що 21-річна українська поетеса Інелла Огнєва померла 12 березня у Бучі, де вона і жила.
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Повідомляється, що останнім часом Інелла Огнєва важила менше 25 кілограмів, і фахівці до останнього боролися за життя юної українки, але перемогти страшне захворювання так і не вдалося.
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