19-річна королева краси Міріам Естефані Гірон Луна з Гватемали трагічно загинула на кордоні з США

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Трагедія сталася ще 10 березня.

Відомо, що Гірон Луна, перебуваючи в положенні, намагалася перелізти через стіну між Мексикою та Сполученими Штатами.

Жінка зірвалася і впала з семиметрової висоти. Вона отримала травми, несумісні з життям. Екс-королева краси з Гватемали була на 8 місяці вагітності, але медикам не вдалося врятувати дитину.

26-річний коханий Луни Ділвер Ісраел Діас Гарсія був очевидцем трагедії і повідомив прикордонний патруль відразу після її падіння.

Представник прикордонної служби США Марк Морган в події звинуватив контрабандистів, які допомагають нелегалам за гроші перетинати кордон.

«Контрабандисти швидко залишили їх самих у темряві, надавши їм зробити заключні кроки в поїздці самим. Коли вони намагалися залізти на стіну, чоловік нічого не зміг зробити, тільки дивився, як його вагітна дружина падає. Це дуже трагічно. Але найсумніше — що цю трагедію можна було запобігти. Не слухайте контрабандистів. Вони не піклуються про вас і готові залишити вас вмирати», - емоційно заявив американський офіцер.

Раніше ми розповідали про те, що раптово зупинилося серце молодої українки. Відомо, що 21-річна українська поетеса Інелла Огнєва померла 12 березня у Бучі, де вона і жила.

У дівчини було невиліковне захворювання, за якого організм не засвоював корисні речовини, і талановита поетеса просто танула на очах.

Повідомляється, що останнім часом Інелла Огнєва важила менше 25 кілограмів, і фахівці до останнього боролися за життя юної українки, але перемогти страшне захворювання так і не вдалося.

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

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