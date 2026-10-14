Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна жителям Харкова та Ізюма.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає не лише продуктові набори чи грошові виплати, а й фінансування ремонту осель, пошкоджених унаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.

Відповідну підтримку в межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні» надає благодійна організація «Карітас». Власники нерухомості з частковими руйнуваннями можуть отримати кошти на відновлення житла.

Програма охоплює заміну вікон і дверей, ремонт даху, стін, стелі та інших елементів будівлі. Важливо, щоб після пошкоджень помешкання залишалося придатним для безпечного проживання.

Допомогу можуть призначити власникам будинків або квартир із легкими чи середніми пошкодженнями. Якщо постраждали несучі конструкції, звернення можуть не схвалити.

Передбачено два варіанти проведення робіт. Отримувач може самостійно організувати відновлення за виділені кошти або скористатися послугами підрядника, залученого благодійною організацією.

Наразі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна жителям Харкова та Ізюма, які належать до вразливих категорій населення.

До потенційних учасників належать люди похилого віку, особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, одинокі батьки та опікуни. Також програмою можуть скористатися багатодітні сім’ї, вагітні жінки й матері маленьких дітей.

Для подання заявки необхідні паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, а також підтвердження відповідної пільгової категорії.

Окремо потрібно надати документи, які підтверджують право власності на пошкоджене помешкання. Заявнику також доведеться підтвердити втрату заробітку або невисокий середній дохід на одного члена родини.

Для цього можуть приймати довідки, форми ОК-5 та ОК-7, інформацію Пенсійного фонду або документи фізичної особи-підприємця.

Ще одна обов’язкова умова — акт обстеження будинку чи квартири. Його мають оформити відповідно до чинних вимог українського законодавства.

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