Графіки відключення світла в Кропивницькому на 14 жовтня охоплять низку вулиць і провулків міста.

Графіки відключення світла в Кропивницькому на 14 жовтня передбачають знеструмлення за кількома часовими проміжками: з 08:00 до 17:00, з 09:00 до 13:00 та з 12:00 до 17:00, повідомляє Кіровоградобленерго.

Де не буде електрики з 08:00 до 17:00

У цей період електроенергію планують вимикати на вулицях Мотокросній, Володимира Караташа, Завадівській, Інженерній, Північній, Павла Луньова, Неопалимівській, Гончарській, Івана Пулюя, Зоряній та В'ячеслава Шкоди.

Також до переліку увійшли провулки Мотокросний, Неопалимівський, Гончарський, Кооперативний, Фастівський і Завадівський.

На вулиці Північній відключення стосуватиметься будинків № 1, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10–14, 16, 16а, 18, 18а, 20 та 20а, а також № 73.

На Неопалимівській електрики не буде за низкою адрес, зокрема в будинках № 3, 5, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13а, 14, 16, 18, 20, 20а, 23, 24/9 та 26, 28а.

Адреси з відключеннями з 09:00 до 13:00

Чотиригодинні знеструмлення заплановані на вулицях Михайла Омеляновича-Павленка, Нікопольській, Криворізькій, Далекосхідній, Микитенка, Очаківській, Чорних запорожців, Світлі, Запорозькій, Шкільній та Чугуївській.

До списку також увійшли провулки Спаський, Очаківський, Мирний, Петра Болбочана, Новоукраїнський і Великовисківський, а також вулиця Дунайська. На Шкільній зазначено будинок № 22, на провулку Мирному — № 29/46, на Петра Болбочана — № 2 і 3.

Де вимикатимуть світло з 12:00 до 17:00

У другій половині дня графіки відключення світла в Кропивницькому на 14 жовтня охоплять вулиці Сергія Хрипунова, Нижню П'ятихатську, Микитенка, Бобринецький шлях, Сугокліївську, Василя Марка, Лелеківську, Балашівську, Івана Виговського, Філатова, Левка Лук'яненка та Богдана Хмельницького.

Знеструмлення також заплановані на провулках Лелеківських 1-му, 2-му та 3-му, Павла Полуботка, Хотинському, Петра Тодоровського, Баштанському й Микитенка. До переліку потрапили проїзд Євгена Березняка, тупики Хотинський і Барвінковий, а також окремі адреси садівницького товариства «Дружба».

Мешканцям варто звірити свою адресу з повним переліком, адже на частині вулиць відключення стосуватимуться лише окремих будинків. Час відновлення електропостачання може залежати від виконання запланованих робіт.