Екс-власник банку «Аваль» Федір Шпіг розбився в ДТП

Колишній банкір потрапив в аварію на своєму Mercedes Benz на трасі Київ-Чоп у вівторок, 31 березня, близько 14:15. Відомо, що в результаті ДТП Шпиг загинув.

Банкір в момент аварії перебував за кермом своєї машини і їхав у бік Житомира. Судячи з усього, він не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. В результаті машина перекинулася.

Крім самого Шпіга в автомобілі були дві жінки. Одна з них - Марія Шпіг - від отриманих травм померла на місці. Другою пасажиркою була жінка на ім'я Анна Волкова, 1952 року народження. Її госпіталізували в Новоград-Волинську центральну районну лікарню.

Федір Шпіг був відомим українським банкіром, бізнесменом і громадським діячем. Він заснував такі банки, як "Аваль" і "Престиж", а також холдингу "Молочний альянс" (торгові марки "Славія", "Молочний Шлях", "Здорово" і "Яготинське").

До цього ми писали про те, що в ДТП під Києвом загинув легендарний український боксер Дмитро Лісовий. Про це повідомив в мережі прес-секретар Федерації боксу України Олександр Подаваленко.

«Дімон, як же так…Порядний, добрий, трудяга, наш «Отаман»…Йдуть кращі! Спочивай з миром», - написав він.

За інформацією журналістів, його машину на високій швидкості протаранила легковик, яка порушила правила проїзду перехрестя. В результаті ДТП 22-річний водій та 24-річний пасажир Daewoo померли на місці.

Трагедія сталася в районі села Ходосівка під Києвом.

Нагадаємо, український боксер загинув страшною смертю, кадри з місця: «Наш Отаман, спочивай з миром».

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