У мережі з'явилося відео, на якому тисячі птахів в Техасі атакують парковку автомобілів

Відео, схоже на кадри з фільмів жахів, з'явилося в Твіттері, передає Politeka.net. На кадрах видно, що птахи зграями літають у небі над парковкою в США: вони сідають на машини, дорогу і практично не реагують на рух автомобілів, не бояться гудків.

Відео записує жінка, яка буквально потрапила в пташину пастку, так як не може виїхати зі стоянки. Вона в жаху каже: «Що відбувається?». Варто відзначити, що опубліковані кадри нагадують сцени з апокаліптичного фільму-катастрофи «Птахи», який зняв Альфред Хічкок.

Відзначимо, що в коментарях до відео стали обговорювати цю подію, як чергового передвісника апокаліпсису.

«Це відбувається з кінця січня. Ще одна ознака апокаліпсису», «У старих арабських традиціях, ворона - ознака невдачі. Іноді це ознака смерті», «Досить, Господи», «Вірус був тільки початком», «Кінець близько», «Оригінальна версія Хічкока була набагато краще», «Вони відчули, як у повітрі вирує Корона», «Я бачу біля мого будинку в Далласі тисячі цих чортових птахів. Вони змушують мене нервувати», «З якоїсь причини вони збираються на парковках. В основному ближче до вечора», - пишуть користувачі мережі.

From late January, in a Fort Worth parking lot. Another sign of the apocalypse. pic.twitter.com/oyz6atG7Eh — Mike (@Doranimated) April 20, 2020

Нагадаємо, що вчені розповіли про кінець світу 29 квітня: що станеться в цей день.

Як повідомляла Politeka, смерч пронісся під Одесою: з'явилося відео стихійного явища.

Також Politeka писала про те, що камери зафіксували лох-несське чудовисько: «ще один доказ», відео.