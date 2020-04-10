Стало відомо, коли величезний астероїд наблизиться до Землі

Про це пише Главред.

Як відомо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що до Землі наближається гігантський астероїд, після зіткнення з яким буде "кінець світу".

Як стверджують фахівці NASA, зустріч Землі з астероїдом, розміром з невелику планету, може відбутися вже в кінці квітня.

Провідні експерти оцінили ризики зіткнення, і вирахували, коли страхітливий астероїд розміром з маленьку планету підлетить до Землі і якою буде відстань.

Згідно з розрахунками, зближення відбудеться 29 квітня. Але вчені заспокоїли і заявили, що ніякого апокаліпсису не буде.

Справа в тому, що дистанція між астероїдом і Землею складе 6,2 мільйона кілометрів. Це у 16 разів більше, ніж відстань від Землі до свого супутника Місяця.

Астероїд вже встиг отримати кодову назву 1998 OR2, а його діаметр не перевищує 4,1 кілометра. Вчені максимально ретельно прорахували всі ризики і винесли вердикт, що зіткнення з Землею в кінці квітня не трапиться.

Варто відзначити, що потенційно небезпечний астероїд належить до групи Аполлонів і був відкритий вченими в 1995 році. Відомо, що траєкторія польоту його тіла перетинається з орбітою Землі, тому дане небесне тіло відразу віднесли до списку загроз нашої планети.

Фахівці з американського агентства NASA також повідомляли, що нинішня зустріч Землі з астероїдом буде не останньою. Наступного разу цей посланець космосу пролетить повз землю в 2075 році.

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