Руйнівний ураган обрушився на Україну 25 квітня
Негода вирувала на Закарпатті, де ураганний вітер зі зливами і грозами призвів до масових руйнувань. Зокрема, місцеві жителі розповіли, що буря зривала дахи з будинків, виривала дерева з корінням і знеструмила більше десяти населених пунктів в декількох районах. Через руйнування також виявилися заблоковані багато дороги.
Найсильніше постраждав Іршавський район. Зокрема, з районної лікарні вітер зніс 200 кв м покрівлі, а з реанімаційної - 100. Ще 120 кв м даху зірвано з архівного відділу Іршавської РДА. Також постраждали дахи шкіл у селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка.
Причиною негоди став циклон Walli з атмосферними фронтами. Він прийшов на захід України 25 квітня, проте вже 26 числа має охопити всю територію країни.
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Відомо, що через пошкодження ліній електропередач без світла залишилися кілька міст і сіл в Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському районах. Повалені дерева заблокували дороги в Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.
На щастя, розгул стихії обійшовся без жертв. Кадри бурі публікували в мережі очевидці, а також прес-служба ДСНС і місцева адміністрація.
Крім того, на відомому гірсько-лижному курорті на Драгобаті пройшов снігопад, який засипав всю весняну зелень.
Нагадаємо, у столиці розпочався армагеддон: "вириває дерева з корінням", є перша жертва.
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