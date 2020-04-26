Руйнівний ураган обрушився на Україну 25 квітня

Негода вирувала на Закарпатті, де ураганний вітер зі зливами і грозами призвів до масових руйнувань. Зокрема, місцеві жителі розповіли, що буря зривала дахи з будинків, виривала дерева з корінням і знеструмила більше десяти населених пунктів в декількох районах. Через руйнування також виявилися заблоковані багато дороги.

Найсильніше постраждав Іршавський район. Зокрема, з районної лікарні вітер зніс 200 кв м покрівлі, а з реанімаційної - 100. Ще 120 кв м даху зірвано з архівного відділу Іршавської РДА. Також постраждали дахи шкіл у селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка.

Причиною негоди став циклон Walli з атмосферними фронтами. Він прийшов на захід України 25 квітня, проте вже 26 числа має охопити всю територію країни.

Відомо, що через пошкодження ліній електропередач без світла залишилися кілька міст і сіл в Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському районах. Повалені дерева заблокували дороги в Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.

На щастя, розгул стихії обійшовся без жертв. Кадри бурі публікували в мережі очевидці, а також прес-служба ДСНС і місцева адміністрація.

Крім того, на відомому гірсько-лижному курорті на Драгобаті пройшов снігопад, який засипав всю весняну зелень.

Крокуси. На Драгобраті щойно випав сніг Відео: Ігор Борисяк Gepostet von Made in Uzhhorod am Samstag, 25. April 2020

Нагадаємо, у столиці розпочався армагеддон: "вириває дерева з корінням", є перша жертва.

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