Ймовірно, пілот не впорався з керуванням

НП з легкомоторним літаком «Grumman» відбулася у п'ятницю, 1 травня, у Дніпропетровській області, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС. Від удару літак спалахнув.

Наголошується, що повітряне судно впало за межами населеного пункту в Дніпровському районі поблизу вулиці Березинської за межами злітно-посадочної площадки «Кам'янка». На місці події знайдені тіла двох чоловіків.

Причини аварії встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Раніше ми повідомляли, 18 квітня в Росії під Хабаровськом сталася авіакатастрофа з легкомоторним приватним літаком марки Л-4. Повітряне судно впало в 30 км від міста. За попередньою інформацією, на борту перебували три людини (є дані, що четверо), всі вони загинули.

Слідчий комітет РФ завів справу за статтею про порушення правил безпеки. Стало відомо, що розглядаються кілька версій причини авіакатастрофи: помилка пілота і відмова техніки.

Також ми писали, в квітні 2020 в Росії розсекретили кадри з місця авіакатастрофи, що сталася минулої весни в аеропорту Шереметьєво з "Суперджет". Тоді загинула 41 людина.

За даними слідства, Денис Євдокимов, командир повітряного судна RRJ-95B, який прямував сполученням Москва - Мурманськ, здійснив грубу посадку на злітно-посадкову смугу, що призвело до руйнування і загоряння літака.

Нагадаємо, два вертольоти зіткнулися в небі: багато жертв.

Також Politeka писала, що літак з пасажирами розбився на сході країни: 20 чоловік на борту.