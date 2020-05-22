Те, що росіяни лякали Донбас, вони ж і зробили самі

Жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей на своїй шкурі відчули, як солодкі обіцянки Росії обернулися суворою реальністю

Як за шість років змінилася думка людей в ОРДЛО, наочно продемонстрував на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Серж Сергєв на прикладі закриття однієї з шахт на Луганщині, опублікувавши вельми показове відео. Щоб його побачити, доскрольте сторінку вниз.

На кадрах, датованих 2014 роком спочатку з'являється чоловік, який розповідає, що їх лякають закриттям шахт, та запевняє, що РФ ніколи не закриє жодної шахти на Донбасі, тому що це «велика країна, якій потрібні енергоносії».

І відразу ж – відео весни 2020 року, де шахтарі та їхні родини вимагають виплати зарплат. Одна з учасниць розповідає, що її чоловіка-шахтаря розрахували з роботи за півроку до пенсії, вона також втратила роботу, а вдома – 13-річний син-школяр.

«22 роки пропрацювала на шахті. Що ж це діється? Допомогу 2000 перерахували (в рублях). Як можна годувати дітей? Як можна платити комуналку? Люди добрі, почуйте нас! Люди добрі, що діється? Карателі!», – зі сльозами на очах каже вона на камеру.

Далі – знову 2014-й, і знову той же чоловік мовить про те, що «б*ндерівці прийдуть, ті, які в Києві сидять, незаконний уряд, і вони закриють одразу всі шахти».

В 2020 році люди буквально атакують місцеве керівництво, не київське, з вимогою не закривати шахти і віддати чесно зароблені гроші. Ті ж тікають мовчки від натовпу розлючених і голодних працівників.

І знову хроніка повертає у 2014 рік, де на будівлю ОДА встановлюють російський триколор, а один з присутніх в кадрі радісно каже, що «нарешті люди домоглися того, чого хотіли, встановили ту владу, яка їм ближче».

А тем временем в д#ре))) Ожидание и реальность)) Gepostet von Серж Сергев am Freitag, 22. Mai 2020

Нагадаємо, українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" й "екстрасенсів" для ОРДЛО.

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