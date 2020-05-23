Правоохоронці встигли затримати кількох підозрюваних

В суботу, 23 травня, в Києві прогримів вибух біля офісу голови партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука, передає Рoliteka.net з посиланням на Телеграм-канал Pavlovsky news.

"За словами перехожих, спочатку були чутні націоналістичні гасла, потім вибух. Поліція встигла затримати двох активістів. Інші, кидаючи фаєри змогли втекти", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, 18 травня в Києві сталося кілька вибухів під час акції у підтримку активіста Сергія Стерненка, якого викликали для проведення слідчих дій. НП трапилося біля будівлі Головного управління СБУ.

В цьому місці зібралося близько 300 осіб – в основному прихильників активіста. Також помічені нардепи від партії "Голос". Також були присутні у великій кількості правоохоронці.

Допит повинен був початися о 9:00, проте Стерненко з'явився пізніше приблизно на годину. В СБУ кажуть, що підозру активісту оголошувати не збиралися. А інформацію про плани вручити йому підозру називають «спробою загострити ситуацію».

"Сергій Стерненко викликаний на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов'язані з повідомленням йому про підозру", - офіційно заявили в прес-службі силовиків.

Зазначається, що після того як Стерненко зайшов у будівлю СБУ, активіст Олексій Цимбалюк з іншими учасниками акції запалив фаєри і кидав шумові гранати.

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