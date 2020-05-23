В мережі повідомляють про трагедії прямо в офісі одного з народних депутатів у Києві

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Pavlovsky news, інцидент стався в суботу, 23 травня.

"В офісі народного депутата Давиденка Валерія Миколайовича виявлено його труп з вогнепальним пораненням", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу, який посилається на нардепа Іллю Ківу.

Нагадаємо, Давиденко родом з Чернігівської області, входив до депутатської групи "Довіра". Нардеп був членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

З'явилося фото з місця події. Кадром поділився колишній нардеп і журналіст Сергій Лещенко.

Раніше ми повідомляли, екс-президент Петро Порошенко попрощався з близьким соратником Анатолієм Матвієнком.

Лідер партії "Європейська солідарність" опублікував фото з прощальної церемонії на своїй сторінці в Facebook і поділився своїми емоціями після трагедії.

Напередодні стало відомо, що колишній народний депутат з «Блоку Петра Порошенка» помер у 67 років. 23 травня колишній голова держави побував на похоронах, про що звітував у соцмережі. Як можна помітити на фото, Петро Порошенко стоїть у храмі біля гробу, на обличчі екс-президента - дизайнерська маска.

Нагадаємо, Вакарчук-старший помер: Україна в жалобі, перші подробиці.

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