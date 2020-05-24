Потужний суперциклон «Амфан» накрив Індію та Бангладеш і призвів до численних смертей та руйнуванням

Стихія розбушувалася на березі Індійського океану, вдаривши по окремих районах Індії та Бангладеша. Сильний вітер руйнував будівлі і валив дерева. В результаті руйнувань загинуло вже більше сотні людей. У Бангладеші вже заявили, що «Амфан» став найсильнішим циклоном за останні 10 років.

Стихія вирувала з 20 травня і за цей час встигла зруйнувати більше мільйона будинків і завдала збитків на понад 13 мільярдів доларів.

Вітер обривав лінії електропередач, руйнував системи водопроводу і завдав непоправної шкоди сільському господарству, знищуючи врожай.

Через шторм постраждали 15 мільйонів чоловік. Це люди, які отримали травми, залишилися без житла або врожаю. В Індії жертвами стихії стали 80 осіб, а в Бангладеші – 20.

23 травня влада Західної Бенгалії звернулася до Індії з проханням про допомогу у зв'язку з руйнівною бурею. Там оголошено стихійне лихо.

В соцмережах публікують безліч кадрів з наслідками руйнувань.

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