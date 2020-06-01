Російські військові і бойовики "ДНР" і "ЛНР" понесли важкі втрати на передовій

Як повідомляє Politeka.net, за травень 2020 року на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил українські військові ліквідували 49 терористів.

Про це Twitter повідомив український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц), який опублікував дані про втрати бойовиків.

Посилаючись на дані розвідки ООС він уточнив, що всього за 30 календарних днів ліквідовано 49 осіб. При цьому кількість постраждалих та травмованих майже вдвічі вище. За даними офіцера, їх загальна кількість - 94.

"За підтвердженими даними, втрати російсько - окупаційних військ протягом травня 2020 року склали: незворотними (200) – 49 осіб; пораненими і травмованими (300) – 94 людини", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в травні українські військові підбили і ліквідували 7 одиниць озброєння і бронетехніки росіян.

Також раніше повідомлялося, що в "ДНР" заявляють, що українська військова авіація нібито курсує на лінії розмежування в околицях Донецька.

За словами окупантів, ЗСУ нарощують ініціативу, проте ніяких підтверджень з боку штабу ООВ про маневри авіації не надходило.

"З Донецька доповіли камради, що супротивник робить спроби прольоту штурмової авіації в безпосередній близькості від лінії розмежування, тобто фактично позицій ДНР та міської межі Донецька. Такого не фіксувалося з 2014 року", - зазначено в повідомленні бойовиків.

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