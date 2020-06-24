Негода на Буковині набирає обертів, вже пошкоджений газопровід, вода добралася до Чернівців
У Чернівецькій області потоки води пошкодили укріплювальні споруди газопроводів. Про це увечері 23 червня повідомив керівник Регіональної газової компанії Олег Никоноров в Facebook.
"Газопостачання Чернівців під загрозою. На дюкерных переходах чергують аварійні бригади. Зараз перехід, що забезпечує газом р. Чернівці, відключений! Чернівцігаз підтримує тиск з резервного напрямку. Біле, Ревне, Стрілецький кут уже відключені від газопостачання (близько 1000 абонентів)", – підкреслив Никоноров.
Пізніше газопостачання відключили села Коростувата, Бурдей, Ревне і Нові Драчинці Кіцманського району.
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В с. Бобівці Сторожинецького району знесло міст і по вул. Вишневій підмито газопровід.
Одна з аварійних бригад не може самостійно повернутися з Кіцманського району. Вони борються з негодою спільно з Управління ДСНС України в Чернівецькій області. Про це повідомили у прес-службі «Чернівцігаз»
За станом на 1:00 24 червня рівень води в річці Прут досяг критичної позначки в 5 метрів. Річка вже розлилася до перших контейнерів «Калинівського ринку» у Чернівцях. Вулиці там перетворилися на бурхливі ріки.
За прогнозами рівень води буде і далі зростати, а пікові значення очікують вже вдень.
За попередніми даними можливий рівень підйому води до 7 метрів 30 сантиметрів.
У місті готується евакуація.
За інформацією Укргідрометцентру 24 червня на річці Прут - пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рівень води на 18 год. 23 червня дорівнює 417 см), максимальною витратою води в межах 2320-2690 м3/с.
В результаті проходження максимального рівня високого дощового паводку очікується:
- затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
- затоплення сіл Маршинці, Тарасівка, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району;
- спрацьовування сигнальних пристроїв, затоплення блоків сигналізації застави с. Костичани Новоселицького району;
- затоплення блоків сигналізації військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;
- затоплення автомобільної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинівського ринку Чернівців.
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