Медики відмовлялися оглядати жертву злочину в Кагарлику Нелю Погребицьку
Про це сама дівчина розповіла в інтерв'ю "Українській правді".
За її словами, лікарі аргументували свою відмову острахом перед поліцією.
"Лікарі не хотіли дивитися в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Кажу, у мене тут живіт ріже, болить, то вони тільки так, помацали і все. Сказали, що не хочуть мати проблем з поліцією", - заявила дівчина.
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Також Неля зазначила, що адвокат, який спочатку запропонував їй свій захист, порадив їй провести експертизу телефоном, але нічого таке і не вийшло.
Нагадаємо, в ніч на 24 травня оперативник Кагарлицького відділення поліції, 29-річний Сергій Сулима разом з 35-річним начальником сектору кримінальної поліції відділення Миколою Кузивым проводили допит свідка за крадіжку.
Місцеву дівчину "допитували" тортурами, одягали протигаз, стріляли з табельної зброї над головою. А після правоохоронці кілька разів її зґвалтували. В лікарню дівчина потрапила вже на швидкій.
Також вона розкрила подробиці тортур. Неля зазначила, що силовики намагалися "повісити" на неї пограбування місцевого магазину, а після відмови "співпрацювати" - почали над нею знущатися.
Дівчина також заявила, що її били ногами і кулаками навіть в туалеті. Через деякий час її знову відвели в кабінет, де почалися тортури з протигазом.
В нещасливому кабінеті, де її неодноразово гвалтували, перебували саме підозрювані Сулима і Кузів.
ФОТО: Українська правда
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