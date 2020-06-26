Медики відмовлялися оглядати жертву злочину в Кагарлику Нелю Погребицьку

Про це сама дівчина розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

За її словами, лікарі аргументували свою відмову острахом перед поліцією.

"Лікарі не хотіли дивитися в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Кажу, у мене тут живіт ріже, болить, то вони тільки так, помацали і все. Сказали, що не хочуть мати проблем з поліцією", - заявила дівчина.

Також Неля зазначила, що адвокат, який спочатку запропонував їй свій захист, порадив їй провести експертизу телефоном, але нічого таке і не вийшло.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня оперативник Кагарлицького відділення поліції, 29-річний Сергій Сулима разом з 35-річним начальником сектору кримінальної поліції відділення Миколою Кузивым проводили допит свідка за крадіжку.

Місцеву дівчину "допитували" тортурами, одягали протигаз, стріляли з табельної зброї над головою. А після правоохоронці кілька разів її зґвалтували. В лікарню дівчина потрапила вже на швидкій.

Також вона розкрила подробиці тортур. Неля зазначила, що силовики намагалися "повісити" на неї пограбування місцевого магазину, а після відмови "співпрацювати" - почали над нею знущатися.

Дівчина також заявила, що її били ногами і кулаками навіть в туалеті. Через деякий час її знову відвели в кабінет, де почалися тортури з протигазом.

В нещасливому кабінеті, де її неодноразово гвалтували, перебували саме підозрювані Сулима і Кузів.

ФОТО: Українська правда

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