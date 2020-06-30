В поліції назвали попередню причину смертельного інциденту
Так, у Фастові на Київщині в результаті вибуху гранати загинув військовослужбовець, який прийшов у відпустку, повідомили в прес-службі ГУНП Київської області. Труп 36-річного місцевого жителя виявили увечері 29 червня біля одного з житлових будинків міста.
Згідно з даними поліції, військовослужбовець напередодні посварився з дружиною, після чого озвучив загрозу підірвати себе. Слідом за цим чоловік дістав гранату, висмикнув чеку і ліг зверху. Пролунав вибух. На жаль, боєць отримав травми несумісні з життям. Крім нього ніхто більше не постраждав.
За даним фактом ведеться розслідування. Відомо, що загиблий двічі був учасником АТО на Сході України.
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Раніше ми повідомляли, як курортник з гранатою розполохав весь пляж в смт Кирилівка Запорізької області. Момент затримання потрапив на камеру.
Ситуацію активно коментували в мережі. Варто зазначити, більшість українців із сарказмом поставилися до інциденту.
"Судячи з того, що на ньому одні шорти, я уявляю куди довелося залізти поліцейським, щоб її виявити"; "Чувак вирішив рибу поглушить))чого ви їй богу😂"; "Та то не граната, то там чачу в таких пляшках продають😅"; "👍 вирішив влаштувати бомбічний відпочинок 💣"; "Відчуття що в Кирилівці влітку проходить щорічний з'їзд дебілів України😂".
Також ми розповідали, українці з миру по нитці збирають допомогу бійцеві ВСУ, у якого серйозно хвора маленька дочка. Дитині терміново потрібна пересадка кісткового мозку, але операцію в Україні провести неможливо.
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Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розповів про новий плювок в обличчя українським бійцям: «Більше принизити армію неможливо»
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