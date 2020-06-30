Бойовики зі зброєю в руках розігнали жителів Донбасу, які збунтувалися через драконівський "наказ"

Як повідомляє Politeka.net, очевидці розповіли про подію в Telegram-каналі "Сєдово онлайн".

Мешканці селища Сєдово в окупованій частині Донецької області обурилися обмеженнями, які ввели бойовики. Так курорт біля Азовського моря ізолювали від зовнішнього світу, заборонивши відпочиваючим приїжджати і ввівши великі податки. Не так давно місцеві жителі відправили лист одного з ватажків окупантів Денису Пушилину з вимогою не заважати селища заробляти гроші.

Як повідомляють джерела, з'явився слух, що лідер бойовиків так званої "ДНР" зважився приїхати в Седово і зустрітися з незадоволеними. Люди зібралися біля місцевої організації, щоб дочекатися представника влади самопроголошеної і донести свою позицію.

"Але не тут то було, приїхали військові і почали з'ясовувати, хто тут призвідник і хто підбиває мітингувати. Бабусі сказали, що самі це організували, бо не знають як жити. Але хто їх буде слухати, дали п'ять хвилин, щоб всі розійшлися, якщо не хочуть проблем", - пишуть у місцевому каналі.

Після таких погроз пенсіонери і протестувальники молодші розійшлися по домівках.

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