Бойовики зі зброєю в руках розігнали жителів Донбасу, які збунтувалися через драконівський "наказ"
Як повідомляє Politeka.net, очевидці розповіли про подію в Telegram-каналі "Сєдово онлайн".
Мешканці селища Сєдово в окупованій частині Донецької області обурилися обмеженнями, які ввели бойовики. Так курорт біля Азовського моря ізолювали від зовнішнього світу, заборонивши відпочиваючим приїжджати і ввівши великі податки. Не так давно місцеві жителі відправили лист одного з ватажків окупантів Денису Пушилину з вимогою не заважати селища заробляти гроші.
Як повідомляють джерела, з'явився слух, що лідер бойовиків так званої "ДНР" зважився приїхати в Седово і зустрітися з незадоволеними. Люди зібралися біля місцевої організації, щоб дочекатися представника влади самопроголошеної і донести свою позицію.
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"Але не тут то було, приїхали військові і почали з'ясовувати, хто тут призвідник і хто підбиває мітингувати. Бабусі сказали, що самі це організували, бо не знають як жити. Але хто їх буде слухати, дали п'ять хвилин, щоб всі розійшлися, якщо не хочуть проблем", - пишуть у місцевому каналі.
Після таких погроз пенсіонери і протестувальники молодші розійшлися по домівках.
Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.
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