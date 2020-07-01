Чоловік з підозрою на китайський вірус загадково загинув

Про це пише ТСН.

Трагедія сталася на Житомирщині, де 70-річного пацієнта з підозрою на пневмонію і уханьський вірус знайшли мертвим на території лікарні.

Вночі хворого пенсіонера госпіталізували у лікарню, а вже зранку родичі не змогли до нього додзвонитися. Медики лише розвели руками - мовляв, вони не знають, де знаходиться пацієнт.

За словами внучки покійного, її дідусь був у лікарні менше доби. У лікарні йому діагностували пневмонію і заборонили відвідувати його.

"Каже, що все добре, він сьогодні буде під кисневої масочку. Ви сюди не приходьте, вас все одно сюди не пустять", – згадує внучка Наталія.

А вже наступного дня родичі не змогли додзвонитися. Лікарі стверджували, що він "пішов додому"

"Хто повинен стежити за порядком? Ми вчора тата доставили в лікарню. Далі де шукати? 70 років людині. Чому не повідомили рідним відразу?", – задалася питанням дочка померлого, але в лікарні лише вибачилися за чергового лікаря, який тоді був на зміні.

Через п'ять годин чоловіка без ознак життя знайшли в яру. Родичі не уявляють, як 70-річний пенсіонер міг опинитися поза території інфекційного боксу.

"Причиною смерті стала легенева тромбоемболія. У разі, якщо до зазначеної події можуть бути причетні медики, тобто смерть особи настала через ненадання медичної допомоги, буде надана відповідна правова оцінка", – заявили в місцевій поліції.

В тій лікарні стартувала перевірка, але медики натякають, що 70-річний пацієнт нібито сам покинув інфекційне відділення.

"Якщо лікар приходить на обхід, а пацієнт відсутній, а враховуючи режим ковідності, де він не має права залишати інфекційне приміщення, лікар не несе за нього відповідальності", – заявив у коментарі журналитсам гендиректор ЦМЛ р. Коростеня Микола Хадаковський.

Нагадаємо, тіло депутата знайшли під вікнами багатоповерхівки: "могли допомогти піти...", фатальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Трагедія обірвала життя молодої дружини депутата «Батьківщини»

Також Politeka писала, що "Ваня, спочивай з миром!": Україна втратила мужнього воїна, фото