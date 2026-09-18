У Черкасах офіційно проживають близько 28 300 внутрішньо переміщених осіб, а в черзі на житло стоять уже 300 родин ВПО. Вільних місць у міських притулках фактично немає — місто шукає кошти на новий притулок.

Допомога для переселенців у Черкасах — тема, що не втрачає гостроти: нині в місті офіційно проживають близько 28 300 внутрішньо переміщених осіб, і багато з них досі не мають постійного житла. Про житлову проблему переселенців під час етеру в студії видання «Вичерпно» розповіла профільна заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава.

У черзі на житло стоять уже 300 родин ВПО

За словами Марини Гаркавої, вільних місць у місті практично немає, а черга лише зростає. «Потреба, звісно, є. У житлово-комунальному відділі Черкаської міської ради 300 родин ВПО стоять на черзі», — пояснила посадовиця.

Частина переселенців працевлаштована й може самостійно забезпечувати себе, проте високі ціни на оренду житла в Черкасах суттєво ускладнюють облаштування побуту. Саме тому більшість із них розраховує на тимчасове та соціальне житло від громади.

Три міські притулки майже повністю заселені

За роки повномасштабної війни в Черкасах облаштували три притулки для людей, які потребують тимчасового житла. Перший розташований на вулиці Благовісній: його проєктна потужність — 300 ліжко-місць, і нині він заповнений практично повністю.

Другий — кризовий притулок, де, зокрема, проживають внутрішньо переміщені жінки, які постраждали від домашнього насильства. Цьогоріч у Черкасах відкрили ще один притулок — на вулиці В'ячеслава Чорновола, розрахований на 130 ліжко-місць. Наразі там мешкають 120 людей, а решту десять місць зарезервували для двох родин зі східних областей України.

Частина ВПО живе у гуртожитках освітніх закладів

Окремо внутрішньо переміщені особи проживають у гуртожитках закладів професійно-технічної освіти — нині там мешкають близько 150 людей. Водночас питання розселення ВПО міська влада вже обговорювала з Черкаським національним університетом, адже вільних місць для поселення переселенців у місті майже не залишилося.

Як стати на чергу на житло

Родини ВПО, які потребують тимчасового проживання, можуть звернутися до житлово-комунального відділу Черкаської міської ради — саме там ведуть облік заяв на поселення. Водночас варто розуміти: поки вільних місць у притулках немає, процес очікування може затягнутися.

Скільки коштує новий притулок

У Черкасах уже розробили проєкт будівництва ще одного притулку для ВПО. Його орієнтовна вартість — близько 100 мільйонів гривень. Міська влада шукає фінансування та розраховує на співфінансування з боку держави, оскільки самостійно профінансувати таке будівництво місто не може.

«Жоден міський бюджет України не в змозі осилити ту кількість ВПО й забезпечити повноцінним житлом, яке вони втратили. Тому ці люди дуже потребують державної підтримки», — наголосила Марина Гаркава.

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