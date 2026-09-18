Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області нараховуються автоматично разом із пенсією. У Пенсійному фонді України нагадали, які вікові надбавки передбачені людям, що досягли 70, 75 і 80 років, і скільки можна отримати додатково.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області нараховуються автоматично — окремо звертатися до держустанов не потрібно. У Пенсійному фонді України нагадали, кому саме належать вікові надбавки до пенсії та скільки можна отримати додатково.

Доплату призначають тим, чий загальний розмір пенсійних виплат не досягає середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік — 10 340,35 гривні. Розмір залежить від віку: людям, яким виповнилося 80 років, платять до 570 гривень на місяць, пенсіонерам віком 75–80 років — до 456 гривень, а тим, кому 70–75 років, — до 300 гривень.

Окремо з 1 березня 2026 року після індексації зросли й мінімальні гарантовані розміри пенсійних виплат. Як пояснюють у Пенсійному фонді, людям від 80 років зі страховим стажем 20/25 років доплачують до 4 213 гривень, а пенсіонерам віком 70–80 років зі стажем 30/35 років — до 4 050 гривень.

Як отримати доплату

Жодних заяв подавати не потрібно: вікові надбавки нараховуються автоматично з дати досягнення 70, 75 або 80 років за даними, які вже є в особовій справі пенсіонера. Гроші виплачують щомісяця разом із пенсією — готівкою через пошту або на банківську картку.

Якщо пенсіонер вважає, що доплату не нарахували або нарахували в меншому розмірі, варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду в Миколаївській області або скористатися особистим кабінетом на порталі електронних послуг ПФУ. Детальні роз'яснення опубліковані на сайті Пенсійного фонду України.

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