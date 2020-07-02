Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.

"Не вірте казкам про доброго північному сусідові! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніву, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - заявив представник ЗСУ.

За словами Сергія Кривоноса, російські військові нарощують сили на Сході і в захопленому Криму. Крім того, вони збирають значні бойові ресурси, прикриваючись навчаннями.

"РФ постійно нарощує військовий контингент у наших кордонів на сході, йде посилення угрупування військ в тимчасово окупованому Криму. Масштабні військові навчання Росії «Кавказ-2020», можуть посилити військову загрозу для України", - зазначив український генерал.

Він нагадав, що кілька днів тому президент РФ Володимир Путін видав указ про призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Як звернув увагу Сергій Кривонос, мова йде не тільки про резервистах армії, але і про колишніх силовиків. Крім того, раніше Росія проводила багато навчань, але такі масштабні збори - вперше. Він вважає, що з цього приводу потрібно зібрати екстрене засідання РНБО.

"Цей указ, один із способів проведення прихованої мобілізації", - підкреслив генерал. - "Гібридна війна триває, але по зубах РФ на сході ми з Вами надавали. Зберігаємо спокій, перевіряємо спорядження, тримаємо зброю напоготові, тренуємося і готуємося".

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