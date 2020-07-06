"Пішла в небуття в самому розквіті"

Молода українська чиновниця загинула на Сумщині

Про це сьогодні, 6 липня, повідомив офіційний сайт Сумської обласної ради.

Відомо, що жінка загинула у селі Климентове в Охтирському районі, пірнаючи з аквалангом у Ворсклі.

Наголошується, що головний спеціаліст - юрисконсульт юридичного відділу управління майном Карина Козупиця загинула 4 липня. Жінку витягли з води разом з 34-річним чоловіком.

Тіло жінки дістали з води місцеві жителі. Через 3 години з річки підняли тіло 34-річного чоловіка. Однак довелося це робити працівникам Сумської міської водолазно-рятувальної служби.

"Молода, гарна, чуйна, розумна дівчина пішла в небуття в самому розквіті. Трохи більше місяця тому їй виповнилося лише 30 років", - розповіли в облраді.

Каріна Андріївна Народилася в м. Тростянець Сумської області. У 2012 році закінчила Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». З 2012 року працювала на різних посадах у відділі Держкомзему у Тростянецькому районі, сектор державного земельного кадастру відділу Держземагентства у Тростянецькому районі, Тростянецької районної державної адміністрації, Управлінні патрульної служби МВС в місті Харкові, Департаменті патрульної поліції. З листопада 2016 року розпочала свою роботу в Управлінні майном Сумської обласної ради.

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