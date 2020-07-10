У місті четвертий день палає сміттєзвалище

На Луганщині масштабна пожежа продовжує поширюватись - зайнялося сміттєве звалище у Сєвєродонецьку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт Сєвєродонецкої міської ради.

Так, у місті Сєвєродонецьку, яке після окупації Луганська стало адміністративним центром області, лісова пожежа спричинила займання сміття на міському полігоні твердих побутових відходів.

"Серйозна проблема виникла у місті Сєвєродонецьку – лісова пожежа, що трапилася 7 липня, викликала займання побутових відходів на міському полігоні. Загалом полігон забезпечений протипожежними засобами, там є ємність для води на 500 куб.м, яка поповнюється зі свердловини, є автомобіль для заливання місць загоряння водою", - повідомили у пресслужбі міськради.

Водночас повідомляється, що верхова лісова пожежа виявилась занадто потужною, і 7 липня персонал полігону довелось евакуювати. Повернувшись назад, співробітники побачили, що тверді побутові відходи вже зайнялись на значній площі полігону.

Як відомо, в понеділок, 6 липня, внаслідок загорання сухої трави в Луганській області почалися лісові пожежі. В поліції розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі на території області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці такожі розглядають версію можливого потрапляння снарядів з окупованих територій Донбасу.

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