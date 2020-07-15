Спрощення для абітурієнтів з ОРДЛО процедури вступу в навчальні заклади на території, підконтрольній Україні, не на жарт стривожило окупантів

Злякавшись, що молодь з «республік» почне масово виїжджати в Україну, бойовики закрили виїзд з «Л/ДНР» під приводом карантину. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповів блогер Денис Казанський.

Як приклад того, що переживають випускники шкіл на окупованих територіях, він навів лист, написаний йому хлопцем, переселенцем з Єнакієвого, дівчина якого не може потрапити в списки «міжвідомчого штабу ДНР», щоб виїхати в Україну і вступити тут.

«Щоб потрапити в списки, причини вступу в хороший ВУЗ не вистачає. Вони кажуть: «Вступайте в Донецьку», А як вчинити моїй дівчині, якщо вона відмовилася від здачі іспитів в «ДНР» заради ЗНО. Вони з мамою протягом трьох років їздили в маріупольську школу, здавали іспити на екстернатурі, а зараз вона не може потрапити на здачу ЗНО і дод. сесію також не встигає через те, що в «списки» їй ніяк не потрапити», – пише юнак, додавши, що якщо ситуація триватиме і далі, то ні його дівчина, ні його друзі ніяк не зможуть вступити.

Казанський підкреслює, що для молодих людей, які живуть в окупації, вступ до українських ВНЗ – шанс покинути гетто. Однак після того, як Україна скасувала ЗНО для дітей з ОРДЛО, бойовики злякалися відтоку молоді та підметушилися з закриттям кордонів.

«Зараз дозвіл на перетин лінії розмежування видає міжвідомчий штаб ДНР". А він випускає тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території. Абітурієнтів спеціально тримають у неволі, щоб вони втратили час і не змогли навчатися в українських вишах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд бойовики відповідають, що вступати треба в «університети ДНР»», – підкреслює журналіст.

Він акцентує увагу на тому моменті, що і зараз багато хто мріє вирватися з ОРДЛО, однак зробити це стає все складніше.

«Втеча населення, судячи з усього, набула таких масштабів, щоб бойовикам довелося встановити якусь подобу залізної завіси, щоб зупинити відтік молоді», – підсумував автор.

Нагадаємо, у Кабміні попередили про повернення Донбасу і назвали головні умови.

Як повідомляла Politeka, миротворці на Донбасі: в Україні заявили про безпрецедентні заходи, "мають право...".

Також Politeka писала, що у Путіна висловилися про "приєднання" Донбасу до РФ.