На Донбасі бажаючі виїхати в Росію з окупованих територій стикаються з неймовірними приниженнями

Черговий приклад того, що доводиться переживати людям на КПВВ «Успенка», опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі блогер Серж Сергєв.

У кадрі жінка, яка скаржиться комусь по телефону, що не може виїхати.

«Намагаємося прорватися. Блатні машини проїжджають вільно, бусики проїжджають, автобуси проїжджають. А ми стоїмо і не можемо просто прорватися», – каже вона

Як видно на записі, люди лаються, пропускаючи автомобілі, і намагаються якнайшвидше перетнути кордон, однак змушені чекати, поки їм все ж дозволять перехід кордону.

в#ту из д#ры не пропускают на рф) #Успенка Может все бы они сразу свалили туда нх? 15/07 #Донбасс_Украина Gepostet von Серж Сергев am Dienstag, 14. Juli 2020

Відзначимо, що в ОРДЛО поповзли чутки про те, що з 15 липня з усіх бажаючих в'їхати в Росію братимуть по дві тисячі рублів. Нібито це – вартість тесту на коронавірус, на який зобов'язані перевірити на кордоні. Як до такого «покращення» у разі його реалізації поставляться жителі окупованих територій, залишається тільки здогадуватися.

Раніше ми розповідали про те, що в Росії показали, як насправді відносяться до тих, хто воював на Донбасі проти української армії.

Коли «ополченець ЛНР» звернувся за отриманням російського громадянства, йому відмовили в цьому, мотивувавши тим, що він становить загрозу національній безпеці Російської Федерації.

«На словах Росія розповідає про повсталий народ Донбасу, про шахтарів і трактористів, які просто хочуть говорити на рідній мові, про героїчних повстанців, які борються проти хунти і фа*истів, а насправді росіяни визнають, що це просто злочинний набрід, якому у Росії не місце», – написав у мережі журналіст Денис Казанський, який розповів історію пригод бойовика.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" влаштували розбірки між собою.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.