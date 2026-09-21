Подорожчання продуктів у Чернігівській області в другій половині вересня найбільше помітне по яйцях — за місяць середня ціна десятка зросла одразу на понад 13 гривень. Дорожчає і свинина, особливо ошийок та підчеревина.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області на початку осені не зупиняється — тепер найпомітніше додали в ціні курячі яйця. За даними порталу Мінфін, який щоденно моніторить цінники у великих торговельних мережах, середня вартість десятка яєць за місяць підскочила одразу на понад 13 гривень.

Найпопулярніша позиція — яйця курячі «Квочка» категорії С1 (10 штук) — у серпні 2026 року в середньому коштувала 57,12 гривні. Станом на 20 вересня середня ціна зросла до 70,95 гривні. У мережі Novus цей десяток продають уже по 78,99 гривні, тоді як в Auchan він поки дешевший — 62,90 гривні.

Ще відчутніше здорожчали яйця «Ясенсвіт»: десяток С1 за місяць додав близько 20 гривень — із 59,49 до 79,99 гривні в Novus. Упаковка з 18 штук того самого бренду тепер коштує 129 гривень проти 106,95 гривні у серпні.

Свинина теж поповзла вгору

Подорожчання продуктів у Чернігівській області помітне й на м'ясних прилавках. Найдорожчим у вересні став свинячий ошийок: його середня ціна зросла з 314,38 до 346,45 гривні за кілограм. Підчеревина додала понад 22 гривні — з 218,14 до 240,30 гривні.

Грудинка подорожчала з 205,75 до 218,03 гривні, ребра — з 230,28 до 241,63 гривні, а шашлик — з 268,52 до 276,13 гривні. Єдина позиція, яка навіть трохи подешевшала, — лопатка: її середня ціна знизилася з 222,67 до 219,64 гривні за кілограм.

Що найбільше додало в ціні

Найпомітніший стрибок за місяць — саме яйця, які традиційно дорожчають восени через сезонний попит і зростання витрат на корми. Подорожчання середньої ціни десятка «Квочки» на 13,83 гривні означає зростання приблизно на чверть лише за один місяць.

Ціни від порталу Мінфін відображають середні значення по магазинах великих мереж, які працюють і в Чернігівській області, тож місцеві покупці бачать той самий тренд у своїх чеках.

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