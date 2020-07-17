Під Радою протестують проти "мовного законопроєкту"

У Києві під час протестів проти "мовного законопроєкту" між активістами та поліцією сталися сутички

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначається, що акція протесту відбувається біля будівлі Верховної Ради. Активісти зібрали мітинг, щоб виступити проти "мовного законопроєкту", і в ході протесту вже відбулась бійка між протестувальниками та правоохоронцями.

Приблизно півсотні учасників акції намагалися потрапити з палицями до українського парламенту, але поліція їх зупиняла.

За даними журналістів, правоохоронці застосували гумові кийки проти учасників протесту. Інформації щодо постраждалих немає.

Загалом під Верховною Радою зібралося близько тисячі людей, які вже другий день поспіль протестують проти "мовного" законопроєкту.

Мова йде про законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо навчання державною мовою в навчальних закладах. Такий законопроєкт може скасувати норму про 80% навчання в школах українською мовою.

За словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, законопроєктом Бужанського пропонується зірвати перехід на українську мову навчання з 1 вересня 2020 учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід аж до 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Раду затягло ядучим червоним димом, з'їхалися пожежники: перші фото і деталі того, що відбувається.

Як повідомляла Politeka, поліцейське авто палає під Радою, стягнуті силовики: перші фото і деталі заворушень.