В Киеве во время протестов против "языкового законопроекта" между активистами и полицией произошли столкновения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что акция протеста проходит возле здания Верховной Рады. Активисты собрали митинг, чтобы выступить против "языкового законопроекта", и в ходе протеста уже произошла драка между протестующими и правоохранителями.

Примерно полсотни участников акции пытались попасть с палками в украинский парламент, но полиция их останавливала.

По данным журналистов, правоохранители применили резиновые дубинки против участников протеста. Информации о пострадавших нет.

Всего под Верховной Радой собралось около тысячи человек, которые уже второй день подряд протестуют против "языкового" законопроекта.

Речь идет о законопроекте "Слуги народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях. Такой законопроект может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.

По словам языкового омбудсмена Тараса Кремня, законопроектом Бужанского предлагается сорвать переход на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор обучались на русском языке, отложив этот переход вплоть до 2023 года.

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